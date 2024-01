Técnico Abel Ferreira deve receber 12 milhões de euros em dois anos no Palmeiras, segundo jornal

A renovação contratual de Abel Ferreira era uma das metas da diretoria palmeirense, principalmente da presidente Leila Pereira. Com o acordo, o técnico português permanecerá no País por uma temporada além de 2024 – ao menos até dezembro de 2025. Com sondagens do exterior, como o Al-Sadd do Catar, time de Róger Guedes, o Palmeiras precisou desembolsar um valor milionário para convencer o treinador a dar continuidade em seu projeto no time – além da possibilidade de disputar o Mundial de Clubes de 2025.

Segundo o portal português O Jogo, Abel receberá 12 milhões de euros (cerca de R$ 64,30 milhões) nas duas próximas temporadas (2024 e 2025). Isso equivale a um salário mensal de 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões). Será o maior contrato de um treinador no futebol brasileiro. Originalmente, a ideia de Leila Pereira era ampliar o contrato de Abel até o fim de 2027 para que acabasse junto a um eventual segundo mandato da presidente, que concorrerá à reeleição em novembro deste ano. Apesar disso, a diretoria se vê satisfeita com o novo acordo.

“Era um desejo muito grande manter esse treinador vencedor, que já está há tanto tempo conosco. Acho que é uma grande notícia para o nosso torcedor e para a instituição”, afirmou Leila. “Vamos continuar fortes, sempre lutando pelo maior número de títulos possíveis. Seremos protagonistas sempre, mantendo nosso elenco e dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais.”

Para evitar uma saída precoce do treinador, antes do término do seu novo contrato, o Palmeiras também impôs uma cláusula de rescisão equivalente a 67% do valor do salário que receberá nestes dois próximos anos: 8 milhões de euros (R$ 43 milhões). O treinador chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e conquistou nove taças desde então: Copa Libertadores (2), Brasileirão (2), Copa do Brasil (1), Paulistão (2), Recopa Sul-Americana (1) e Supercopa do Brasil (1).

Além da renovação, o atual campeão brasileiro – conquistou o título após arrancada no segundo turno da competição, superando Botafogo, Flamengo e Grêmio na corrida – também ganhou um período a mais de descanso e férias. Abel só retornou à Academia de Futebol na última segunda-feira, uma semana após seus comandados. O Palmeiras estreia na temporada 2024 no domingo, às 16h (horário de Brasília), diante do Novorizontino, fora de casa, pela 1ª rodada do Paulistão.