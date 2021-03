Abel Ferreira repete Jorge Jesus e é condecorado pelo presidente de Portugal

Não há honraria maior em Portugal que ser condecorado Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Jorge Jesus recebeu a homenagem em 2019 pelos títulos com o Flamengo e, nesta segunda-feira, o técnico Abel Ferreira foi o agraciado pelo presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, em reconhecimento ao excelente trabalho no Palmeiras, campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Abel Ferreira havia se emocionado bastante ao receber ligação do presidente após a conquista da Libertadores. Foi parabenizado e convidado para um “encontro” quando voltasse ao país de origem, o que ocorreu agora com suas férias na terra natal.

O presidente português fez questão de entregar pessoalmente a medalha ao palmeirense. Diferentemente do Brasil, Portugal sempre reconhece seus heróis. A comenda da Ordem do Infante D. Henrique é concedida para portugueses que tenham “prestado serviços que valorizem a história do país”.

Abel engrandeceu a imagem de Portugal trabalhando no Brasil e elevou o reconhecimento do Palmeiras na Europa. Com apenas quatro meses de trabalho, ergueu duas taças e os compatriotas não se cansam de falar dos “feitos do Palmeiras de Abel”.

O treinador passa os últimos dias de férias com a família em Portugal. Volta em breve ao Palmeiras para tentar repetir uma temporada vencedora com a de 2020, com a tríplice coroa. Ele diz que será ainda mais complicado, mas aposta na força do elenco para seguir entre os melhores times do País.

Vai começar pelo Paulistão, mas pode erguer a primeira taça já no mês de abril, na final diante do Flamengo da Supercopa do Brasil, que reúne o campeão da Copa do Brasil e o do Brasileirão. E também na Recopa Sul-Americana, contra o argentino Defensa y Justicia, nos dias 7 e 14. Depois ele terá Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil pela frente.

Enquanto o técnico e os titulares descansam após exaustiva e vitoriosa temporada, os reservas seguem treinando normalmente na Academia de Futebol no aguardo do retorno do Paulistão.