Abel Ferreira prevê irregularidade antes de série de jogos decisivos do Palmeiras

Abel Ferreira fez um alerta à torcida do Palmeiras. Ciente do entusiasmo das arquibancadas com as boas atuações do time nas últimas semanas, o técnico português avisou que a grande fase vivida da equipe não vai durar para sempre e projetou “irregularidade” na sequência da temporada.

“Os treinadores querem sempre sua equipe top, mas futebol não é isso. É irregularidade por vários motivos, condições do gramado, jogadores. Acho que fizemos um jogo consistente, uma equipe que sempre procura a baliza do adversário”, disse o técnico, em referência à goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio, na noite e quarta-feira.

Abel está preocupado com a alta expectativa sobre sua equipe, que vem de nove gols em dois jogos, 10 jogos de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas (incluindo um clássico com o Corinthians), por diferentes competições. O treinador pregou cautela para as próximas partidas.

“Máquina para mim é trabalho. Máquina é sinônimo de trabalho, somos uma máquina de trabalho que sabe lidar com as adversidades com muito equilíbrio. Acima de tudo, peço aos jogadores que cada um trabalhe com os recursos que têm e seja a melhor versão. Os nossos torcedores vão reconhecer o trabalho e o resultado passa a ser fruto disso”, ponderou Abel Ferreira.

O bom momento do Palmeiras será testado nas próximas semanas com partidas decisivas por diferentes torneios. Depois de enfrentar o Red Bull Bragantino, no sábado, pelo Brasileirão, o time alviverde vai encarar a boa fase do Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta que vem.

O jogo seguinte será o clássico com o Santos, na Vila Belmiro. Depois o desafio será contra o Cerro Porteño, fora de casa, pela Copa Libertadores. Em segundo lugar no seu grupo, a equipe paulista precisa da vitória para não passar apuros na reta final desta fase. Depois, os rivais serão o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão; e o Fortaleza, na partida da volta, pela Copa do Brasil.

“São apenas três pontos e daqui três dias temos mais um caminhão de pedra para descarregar aqui”, admitiu o treinador, ao comentar a vitória sobre o Grêmio.