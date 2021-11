Abel Ferreira poderá usar Gabriel Menino e Zé Rafael diante do Grêmio

28 out 2021 às 16:49 • Última atualização 28 out 2021 às 17:18

O técnico Abel Ferreira vai ter mais opções para escalar o Palmeiras que vai enfrentar no próximo domingo, às 16 horas, o Grêmio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando vai tentar diminuir a diferença do líder Atlético-MG, que soma 59 pontos, contra 49 do time de Palestra Itália.

Gabriel Menino participou normalmente dos treinamentos desta quinta-feira, quando os atletas foram exigidos em trabalhos táticos e técnicos. O atleta está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Outro que poderá atuar na capital do Rio Grande do Sul é Zé Rafael, liberado após cumprir suspensão automática na última rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória de virada sobre o Sport, no Allianz Parque. Ele disputa uma vaga no meio de campo para atuar ao lado de Felipe Melo.

Jorge, com dores musculares na coxa esquerda, continua em tratamento médico, fora dos treinos. Já Myke, que se recupera de uma artroscopia no joelho, foi ao campo, mas participou apenas do aquecimento.

Um escalação provável para o vice-líder entrar em campo na Arena do Grêmio poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.