Abel Ferreira faz mistério sobre condição de Raphael Veiga: ‘Vamos esperar’

O torcedor palmeirense só saberá se Raphael Veiga estará em campo contra o Athletico-PR minutos antes da partida, marcada para a próxima terça-feira, pela volta das semifinais da Libertadores. Abel Ferreira se furtou de responder a respeito da condição física do meio-campista, que se recupera de entorse no tornozelo direito.

Veiga lesionou o tornozelo no primeiro jogo com o Athletico-PR, em Curitiba, depois que Hugo Moura caiu em cima do pé do meia palmeirense, forçando Abel a substituir o camisa 23 naquela partida. Por isso, ele não esteve nem no banco neste sábado e assistiu de sua casa ao empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

“Vamos esperar terça-feira. Aí vocês saberão se joga o Veiga, se joga outro”, limitou-se a dizer o técnico português. Ele repetiu o discurso de que, nesta temporada, o time testaria seus limites físico em decorrência do extenso número de jogos em um intervalo curto, o que atrapalha a recuperação dos atletas.

“Vamos ver o que vai dar. Temos que recuperar bem nossos jogadores. Acredito que temos um time inteiro para poder, na terça-feira, escolher aqueles que vão nos garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final”, completou o treinador.

Abel prefere não revelar se contará ou não com Veiga, mas o Estadão apurou que é remota a possibilidade de ele atuar. O meio-campista tem dois dias para se recuperar da torção, que afetou o ligamento, mas sem apresentar ruptura. O clube, naturalmente, não estipula um prazo. A recuperação varia de jogador para jogador, mas costuma levar de três a quatro semanas.

É, portanto, improvável que o artilheiro do Palmeiras esteja em campo no jogo mais importante do ano para o atual campeão continental, que terá de derrotar o Athletico-PR por dois gols de margem para ir à final da Libertadores pela terceira temporada em sequência. Um novo 1 a 0, mas a favor da equipe paulista, leva a definição da vaga aos pênaltis. O time paranaense joga pelo empate.

A tendência é de que Bruno Tabata seja o substituto de Veiga. O atleta, recém-chegado do futebol português, é o único suplente do elenco com características semelhantes às do camisa 23. Caso Abel opte por um atacante, as opções são Wesley, López e Merentiel. A boa notícia para o treinador é que Gustavo Scarpa cumpriu suspensão e está liberado para jogar.