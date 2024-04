Abel Ferreira é ‘provocado’ por marca de carros elétricos após dizer que não gosta dos modelos

Abel Ferreira criou polêmica ao dizer que não gosta de carros elétricos. A fala foi logo após a BYD, montadora de veículos do tipo e patrocinadora do Campeonato Paulista, presentear o técnico com um modelo depois do título conquistado pelo Palmeiras. Em resposta, a marca “alfinetou” o português.

“Não gosto de carro elétrico, acho que não podia falar isso. Ainda vou ver o que vou fazer com isso”, disse o treinador, ainda no domingo da final, à ESPN. Nesta quinta-feira, então, a BYD publicou um vídeo em que um motorista de camisa verde tenta estacionar um Mustang entre dois carros, mas não consegue. Em seguida, um condutor estaciona um Dolphin Mini no mesmo espaço. O carro é um dos modelos mais vendidos da marca.

Abel já revelou ser fã de automóveis. Em 2022, ele contou no podcast Buzz Talk que comprou um Mustang 1966 no Brasil e estava reformando o veículo. Na época, ele falou que sua mulher, Ana Xavier, dizia que venderia um carro do técnico a cada expulsão que ele tomasse. “Ela (Ana) ainda não fez isso aqui (no Brasil), mas me disse que cada vez que eu for expulso, vai vender um carro. Ela já fez isso lá em Portugal”, brincou.

A relação de Abel com o automobilismo vai além do Mustang. Ele é fã de Fórmula 1 e colocou a paixão em uma camisa desenhada por ele próprio, em uma parceria entre Palmeiras e a fornecedora esportiva Puma, em outubro do ano passado. Na peça, há detalhes no número “1914” (ano de fundação do Palmeiras), semelhante à estética da logo da F-1. O treinador é fã de Ayrton Senna e compareceu ao GP do Brasil da categoria no ano passado em Interlagos.

Na garagem, Abel tem ainda uma BMW X4 M40i, veículo avaliado em R$ 600 mil, e já restaurou um Ford Thunderbird de 1956 no Brasil. O modelo foi o primeiro da marca a correr provas da Nascar. Para fechar, o português tem uma Vespa 946 RED, que foi presente do empresário Hugo Cajuda após o título da Libertadores de 2021

Após empatar na estreia da Libertadores diantge do San Lorenzo, o Palmeiras acelerou e venceu o Liverpool-URU na segunda rodada. Agora, a equipe volta os olhares para o Campeonato Brasileiro, pelo qual estreia neste domingo, às 18h30, contra o Vitória, no Barradão.