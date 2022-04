Abel Ferreira diz que seguirá rodando o elenco do Palmeiras: ‘Não somos máquinas’

O próximo compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é o clássico com o Corinthians, sábado, na Arena Barueri. Em busca da primeira vitória na competição, o torcedor já imagina os 11 titulares em campo. Mas o técnico Abel Ferreira prega cautela na escalação, diz que o time não é máquina e admite continuar rodando o elenco, deixando no ar a possibilidade de escalar surpresas no dérbi.

O jogo será na Arena Barueri por causa de show sertanejo no Allianz Parque. Apesar da mudança de palco, terá ótimo público, com os torcedores eufóricos por mais um triunfo diante do arquirrival – recentemente, pelo Estadual, fez 2 a 1 em seu estádio. O treinador mostra confiança em “desencantar”, porém, não esconde a preocupação com o desgaste.

“Não há milagres, pois não somos máquinas. E mesmo as máquinas têm problemas”, avalia Abel Ferreira. “Vamos procurar, a cada jogo, rodar algumas posições-chave. Mas existem jogadores influentes na dinâmica e vamos procurar recuperá-los o mais rápido possível.”

O treinador admite que o elenco verde é curto em comparação com outros oponentes. Mas não esconde que é por opção sua. “Temos um elenco curto, sim! Por opção minha. Claro que queríamos outras alternativas, mas o clube não conseguiu encontrar. Temos dois jogadores por posição, 24 jogadores mais os moleques da formação que ajudam. É o que vamos utilizar.”

Com somente dois pontos em três aparições, Abel Ferreira revela preocupação, mas promete reação e cutuca os críticos. Nada de caça às bruxas e confiança em reação em breve para a equipe lutar por coisas grandes no Brasileirão.

“Claro que preocupa (a falta de vitórias), pois queremos somar pontos. Temos objetivos no Brasileirão e só temos dois pontos”, diz. “Mas existem professores de Deus que na terceira rodada já querem fazer campeões. Isso é pontos corridos, luta imensa”, observa.