Abel Ferreira deve escalar Tabata como substituto de Raphael Veiga no Palmeiras

Bruno Tabata deverá ser o substituto de Raphael Veiga, machucado com entorse no tornozelo direito, na equipe do Palmeiras no duelo com o Red Bull Bragantino, sábado, às 19 horas, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bruno Tabata deve assumir a vaga de Raphael Veiga no Palmeiras – Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

Tabata goza de bastante prestígio com o técnico Abel Ferreira, que o tem utilizado em todas as partidas desde que estreou pelo time no clássico contra o Corinthians. O atleta vai formar o meio de campo com Zé Rafael, Danilo e Scarpa. Os dois últimos voltam ao time após cumprirem suspensão na Libertadores, em Curitiba, na derrota para o Athletico-PR, na terça-feira.

Uma formação provável de Abel Ferreira poderá contar com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

No treino desta quinta-feira, os jogadores que atuaram contra o Athletico-PR participaram de rápida atividade física em campo e depois seguiram para a parte interna da Academia de Futebol.

Invicto há nove rodadas no Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição, com 50 pontos, enquanto o Fluminense, segundo colocado, acumula, 43. Flamengo, Corinthians e Internacional aparecem logo atrás com 42.