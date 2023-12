Abel Ferreira deixa recado nas redes sociais e torcida do Palmeiras se mobiliza: ‘Fica’

O técnico Abel Ferreira usou as redes sociais para agradecer o carinho recebido pela torcida do Palmeiras que montou um mosaico em homenagem ao comandante no jogo de quarta-feira, em que a equipe alviverde goleou o América-MG por 4 a 0 pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Família Palmeiras, todos somos um… Sempre”, publicou Abel fazendo menção a seu mantra, usado diversas vezes desde a chegada ao clube alviverde em outubro de 2020. Em resposta, dezenas de milhares de palmeirenses inundaram a página do português no Instagram para pedir sua permanência.

“Tua casa é aqui”, escreveu um perfil. Outro pediu: “Fica, Abel, nós te amamos, eu te imploro”. O português tem sido alvo constante de sondagens de clubes do Oriente Médio e equipe de médio porte da Europa. Até agora, o estafe do treinador do Palmeiras repete que ele está concentrado na busca do bicampeonato nacional.

Nas últimas semanas, foram veiculadas notícias sobre um interesse do Al-Sadd, do Catar. Segundo o diário catalão Sport, o clube estaria disposto a pagar a Abel o maior salário de um treinador no mundo, superando os 34 milhões de euros anuais que o argentino Diego Simeone recebe no Atlético de Madrid.

Recentemente, Abel também foi vinculado ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita – que escolheu o argentino Marcelo Gallardo – e ao lusitano Benfica. O clube da capital portuguesa estaria pensando no técnico do Palmeiras para substituir o alemão Roger Schmidt, que conduziu má campanha na Liga dos Campeões que culminou na precoce eliminação do torneio.

PROPOSTAS

Em 2021, durante a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, Abel foi procurado pelo Olympique de Marselha, da França. No entanto, estava concentrado no início de seu trabalho no Palmeiras e preferiu continuar no clube alviverde. No mesmo ano, a Fiorentina, da Itália, colocou o português em sua mira, mas não avançou nas negociações.

O inglês Brighton e o francês Lyon foram outros clubes que procuraram o estafe de Abel Ferreira ao longo de 2022 para tirá-lo do Palmeiras. O português manteve o padrão das sondagens anteriores e reafirmou sua vontade de cumprir o contrato com a equipe palmeirense.

Em julho daquele ano, o treinador convenceu suas filhas, Inês e Mariana, e mulher, Ana Xavier, a se mudarem das proximidades da cidade do Porto para São Paulo. Ele contou com apoio de jogadores e da diretoria para trazer a família. A presença delas ao seu lado é muito importante e determinante para as escolhas futuras do treinador. Abel afirmou que sua mulher foi a responsável, junto a seu estafe, por negociar a primeira renovação de vínculo com o Palmeiras, em 2022.

Em 2023, com oito títulos erguidos no Palmeiras, Abel foi listado pelo Chelsea como um possível candidato a assumir o clube que contava com uma nova direção. No entanto, a equipe de Londres escolheu Mauricio Pochettino. O espanhol Valencia também mostrou interesse no português, mas foi recusado. O mesmo aconteceu com o saudita Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que tirou o compatriota Luís Castro do Botafogo.