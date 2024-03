Esporte Abel Ferreira dá ênfase em marcação para surpreender a Ponte Preta nas quartas do Paulistão

O Palmeiras trabalhou na manhã desta quarta-feira na Academia de futebol e o técnico apostou no trabalho de marcação a fim de tornar a sua equipe mais competitiva para o confronto diante da Ponte Preta, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Trabalho em espaço reduzido, ajustes táticos e ainda um treino técnico ocuparam os jogadores em boa parte do treinamento. O treinador português quer tornar o time compacto e também veloz para o primeiro compromisso das etapas eliminatórias do Estadual.

Precisão nos passes e velocidade nas transições da defesa para o ataque são alguns dos trunfos que a equipe palmeirense pretende apresentar no confronto com o time de Campinas. Partida está marcada para este sábado, na Arena Barueri, às 18 horas, em jogo único.

Para este duelo, Abel Ferreira conta com os retornos de duas peças importantes. O atacante Enrick e o volante Zé Rafael foram poupados do jogo diante do Botafogo-SP, pela última rodada da fase de grupos da competição.

Um dos jogadores mais jovens do elenco, o atacante Estevão treinou com os profissionais. “Para nós, todos os jogos são decisivos e damos sempre o nosso máximo pela vitória. Contra a Ponte Preta, vamos com tudo em busca da classificação”, comentou.