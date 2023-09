Abel Ferreira conquista prêmio em eleição dos melhores do ano em Portugal

O técnico do Palmeiras Abel Ferreira não faz sucesso somente no futebol brasileiro. Nesta quinta, ele foi homenageado com o prêmio “Mérito da Liga Portugal”. A cerimônia aconteceu na cidade do Porto, e foi organizada pela entidade máxima do futebol profissional de seu país natal.

Abel concorreu com todos os profissionais que são ligados ao futebol e tem destaque dentro e fora do país. Semifinalista da Libertadores, ele ostenta a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras neste segundo semestre.

Domingos Paciência, vice-presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) falou da fase que Abel vive no Palmeiras e o seu contínuo sucesso no futebol brasileiro.

“Antes de mais nada, em nome da Associação, quero dar os parabéns ao Abel pelo enorme trabalho que ele tem feito pelo futebol português. Só agradecer ao que ele tem feito pelos treinadores portugueses. Ainda bem que os treinadores portugueses descobriram o Brasil. Primeiro com Jesus (Jorge, que treinou o Flamengo em 2019 e parte de 2020) e agora com o Abel com as conquistas que eles têm tido”, afirmou o dirigente.

No Brasil desde o fim de 2020, Abel vem fazendo história no Palmeiras e já conquistou oito título pela equipe paulista. Foram duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Recopa (2022), Campeonato Brasileiro (2022) e Supercopa do Brasil (2023).