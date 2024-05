Abel faz treino longo e Luís Guilherme vê Palmeiras focado nos argentinos: ‘Treinamos muito’

De olho no confronto com o San Lorenzo nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o técnico Abel Ferreira intensificou as atividades e comandou um treino de uma hora e meia. O objetivo foi ajustar detalhes para buscar a vitória e se isolar ainda mais na liderança da chave.

No trabalho desta terça, os atletas fizeram enfrentamentos de ataque contra defesa e também trabalharam em espaço reduzido para treinamentos específicos de cada posição.

Atacante Luís Guilherme, do Palmeiras – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Com a possibilidade de encerrar essa etapa de classificação com a melhor campanha geral, a vitória ganha mais importância. E o fato de atuar em casa é um importante trunfo para conquistar mais três pontos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O atacante Luis Guilherme participou das atividades e comentou sobre enfrentar o San Lorenzo nesta quinta-feira. “Treinamos muito bem para chegarmos bem para a partida com os argentinos. Sabemos da nossa força dentro de casa e contamos com o apoio da torcida”, comentou o jogador.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Apesar de atuar como mandante, o jovem jogador disse que o time tem um importante objetivo para o decorrer do torneio. “A liderança geral nesta fase é o mais importante”, enfatizou o atleta.

Líder do Grupo B com 13 pontos, o Palmeiras está invicto no torneio. Em cinco rodadas, foram quatro vitórias e apenas um empate, na estreia da Libertadores, justamente diante do San Lorenzo. “Fizemos o primeiro jogo na Argentina e conseguimos um empate. Vimos a dificuldade que foi buscar o resultado lá”, encerrou o atleta.