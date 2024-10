Abel conta com volta de trio de convocados e Weverton pede foco ao Palmeiras: ‘Jogo difícil’

O Palmeiras contou com novidades no treino desta quinta-feira na Academia de Futebol. O goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos se reintegraram ao grupo após defenderem o Brasil, o Paraguai e a Colômbia nas duas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Com a cabeça voltada novamente para o Campeonato Brasileiro, Weverton comentou sobre o momento da competição e fez uma projeção para o próximo confronto. No domingo, a equipe paulista enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, às 20h, em duelo válido pela 30ª rodada do Nacional.

A três pontos do líder Botafogo (57 a 60), o Palmeiras tem a necessidade de vitória para seguir no encalço dos cariocas. A dificuldade de atuar fora de casa vai ser um obstáculo a mais.

“Estamos nos preparando para um jogo difícil e projetamos mais uma final. Vamos trabalhar bem esses dias para fazer uma grande partida no domingo”, comentou o goleiro que treinou duro em sua volta ao clube.

Enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos fizeram um treino regenerativo na parte interna, o camisa 21 participou de toda a atividade com o elenco. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade técnica com ajustes táticos. O comandante português deu ênfase às saídas de bola, trabalhou a marcação e treinou construções de jogadas.

Dono da melhor defesa do Brasileirão, com 20 gols sofridos, o Palmeiras espera receber uma pressão do time gaúcho, que precisa pontuar na competição a fim de evitar uma proximidade com a zona do rebaixamento. Com 34 pontos, o Juventude vem de uma derrota e dois empates. Seu último triunfo foi diante do Fluminense, no dia 15 de setembro, no Rio.