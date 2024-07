Esporte Abel ajusta Palmeiras contra fator ‘Maracanã’ e Vanderlan pede cautela com Flu

Com três pontos de desvantagem para o líder Botafogo, o Palmeiras encerrou nesta terça-feira, a preparação para o confronto diante do Fluminense, marcado para esta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Em busca da vitória fora de casa, o técnico Abel Ferreira armou a estratégia para tentar surpreender o rival carioca.

Na movimentação, o treinador português trabalhou jogadas ensaiadas e ajustou a movimentação da equipe a fim de não dar espaços para o rival. Além disso, ele deu uma atenção especial à marcação tanto no setor ofensivo como defensivo e treinou a transição da equipe da defesa para o ataque.

Os dois clubes vivem uma situação completamente diferente na competição. Com 36 pontos, o Palmeiras vem de uma vitória sobre o Cruzeiro. O Fluminense também venceu seu último compromisso (triunfo sobre o Cuiabá), mas a equipe do técnico Mano Menezes ocupa a parte final da tabela. Com 11 pontos, os donos da casa estão em penúltimo lugar.

Mesmo diante de um rival que atravessa dificuldades, o defensor Vanderlan acredita em uma partida bastante equilibrada, ainda mais levando em conta o fato de o jogo ser no Maracanã.

“Jogo difícil. No Maracanã é sempre complicado. Gosto da atmosfera, é um estádio histórico. Tivemos uma boa preparação e vamos em busca de uma vitória, que é o nosso objetivo”, comento Vanderlan

Vanderlan não teme uma pressão por parte do Fluminense pelo fato de jogar diante de sua torcida. De acordo com o atleta, o elenco do Palmeiras já deu mostras de que não se intimida fora de casa. “Temos grandes jogadores em nosso elenco e isso ajuda muito dentro e fora de campo”, completou o atleta.