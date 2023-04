Esporte Abatido, Bayern sofre três gols em 15 minutos e leva virada do Mainz no Alemão

A crise começa a rondar o Bayern de Munique. Três dias após ser eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe bávara volta a decepcionar sua torcida ao levar a virada, por 3 a 1, em visita ao Mainz, no Campeonato Alemão. Depois de ir ao intervalo em vantagem, o time de Thomas Tuchel sofreu três gols em intervalo de 15 minutos e amargou mais uma decepção, vendo sua hegemonia na competição ameaçada.

Tentando apagar de imediato a queda nas quartas da Liga dos Campeões com 1 a 1 diante do Manchester City, Tuchel deu chance para Sadio Mané desde o início, ao lado de Davies e o experiente Müller na frente. Gnabry, Coman e Sané iniciaram no banco.

O técnico, porém, perdeu o curinga Davies, machucado, com somente nove minutos. O baque da lesão do ganês não afetou a equipe, que iniciou com postura ofensiva para seguir sossegada na liderança isolada.

Aos 15 minutos, Mané abriu o marcador. Mas após consulta ao VAR, o árbitro anulou o gol por impedimento milimétrico. O senegalês, contudo, não desanimou e voltou às redes logo depois, desviando de cabeça o cruzamento de João Cancelo.

O time bávaro foi aliviado aos vestiários. Mas não imaginava um retorno tão forte do Mainz, que em um intervalo de 15 minutos, entre os 20 e os 34, buscaria incrível virada para 3 a 1, explorando o lado esquerdo do ataque.

Ajorque empatou de cabeça, aproveitando confusão na área e o rebote de Sommer. Aos 28, oito minutos após a igualdade, a confusa defesa do Bayern voltou a falhar. Após um chutão para frente do goleiro Zentner, os defensores perderam pelo alto duas vezes e Onisiwo serviu Leandro Martins para a virada. Como ocorreu na Liga dos Campeões, o ex-goleiro e diretor do Bayern, Oliver Kahn, balançou a cabeça de reprovação nas tribunas.

Abatido e sem esboçar reação, o Bayern ainda foi vazado mais uma vez. Aaron Martin acertou belo chute cruzado da esquerda para fechar o placar e deixar os antes empolgados bávaros em situação delicada na temporada.

Ainda neste sábado, o Wolfsburg goleou o Bochum, fora de casa, por 5 a 1, enquanto o Werder Bremen mandou 4 a 2 na casa do Hertha Berlim. O Hoffenheim foi surpreendido em seus domínios com 3 a 1 do Colônia.