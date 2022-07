A pedido de Lisca, Santos faz treinamento na Vila Belmiro visando o Fluminense

O treinamento do Santos na manhã deste sábado aconteceu no estádio da Vila Belmiro. A mudança foi um pedido do técnico Lisca, que fará sua estreia no estádio na próxima segunda-feira, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico busca se preparar melhor para o jogo na Vila e o treinamento foi feito com portas fechadas. 10 dias após ser anunciado oficialmente no Santos, Lisca tenta encaixar o time para recuperar o bom futebol santista e espera contar com alguns retornos para isso.

Neste sábado, após trabalhos de controle e toque de bola, com orientações da comissão técnica, o time fez um treinamento específico com os goleiros. O restante da atividade foi focado em cruzamentos e finalizações. O dia foi fechado com um treino de bola parada, com muitos atletas disputando na área.

Lisca espera poder contar com o retorno de alguns jogadores para a partida desta segunda, às 20h. O zagueiro Maicon, o volante Sandry e o zagueiro Luiz Felipe se recuperam de lesão e já estão treinando, inclusive participaram do treinamento normalmente neste sábado. Maicon havia lesionado a panturrilha e Sandry machucou a coxa. Já Luiz Felipe estava com dores na coxa.

Lucas Pires e Alex seguirão como desfalques. Se Maicon e Luiz Felipe seguirem fora, Lisca precisará improvisar ou usar nomes do time sub-20 no setor. Uma possível escalação para a partida é: João Paulo; Madson, Maicon, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez. Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O Santos está na nona colocação do campeonato, com 26 pontos ganhos. Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o clube santista terá o Campeonato Brasileiro como seu grande objetivo para o restante da temporada, após a saída de Fabián Bustos.