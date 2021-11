Esporte ‘A maior de todas as paixões não tem divisão’, diz Chapecoense após rebaixamento

A vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na quarta-feira, decretou o rebaixamento da Chapecoense para a Série B do Brasileiro. Pouco depois, o clube soltou uma nota em suas redes sociais com o título: “A maior de todas paixões não tem divisão!”.

Apesar de lamentar a queda para a Série B com sete rodadas de antecedência, a Chapecoense tenta passar uma mensagem positiva para seus torcedores de que o clube está pronto para dar a volta por cima já na próxima temporada.

“Seguiremos em frente. Seguiremos entre gigantes! Porque, aqui, a grandeza sempre será sobre o tamanho do coração e sobre o amor e que colocamos em tudo o que fazemos por essa camisa. Sobre o orgulho que sentimos por saber que, mesmo com tantas dificuldades e forças contrárias, continuamos em frente. Levantando e sacudindo a poeira. Prontos para dar a volta por cima”, diz parte da nota.

Com apenas 15 pontos em 31 jogos, a Chapecoense amarga a lanterna do Brasileirão e não pode mais alcançar o Bahia, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 36.

CONFIRA ABAIXO A NOTA NA ÍNTEGRA

A maior de todas as nossas paixões tem nome, cor e uma trajetória que dispensa apresentações; Tem uma história de superação; De conquistas por mérito e luta e, também, de derrotas amargas e difíceis de digerir. Hoje, infelizmente, enfrentamos mais uma destas: os números confirmaram o nosso descenso de divisão.

O ano tem sido difícil, é verdade, mas também é verdade que – apoiados nas nossas próprias páginas heroicas – temos a obrigação de lembrar que isso também vai passar. Sobrevivemos e nos reerguemos após os momentos mais difíceis dos nossos 48 anos. Agora, não seria diferente…

Seguiremos em frente. Seguiremos entre gigantes! Porque, aqui, a grandeza sempre será sobre o tamanho do coração e sobre o amor e que colocamos em tudo o que fazemos por essa camisa. Sobre o orgulho que sentimos por saber que, mesmo com tantas dificuldades e forças contrárias, continuamos em frente. Levantando e sacudindo a poeira. Prontos para dar a volta por cima

E por falar em orgulho e amor, não deixe que o seu se abale. Lembre-se da nossa rica história. Lembre-se de tudo o que enfrentamos e vencemos juntos. E lembre-se que tudo passa, mas a Chape fica!

Porque a maior de todas as paixões não tem divisão