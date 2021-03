À espera de Danilo Barbosa, Palmeiras treina com titulares e jovens na Academia

Mesmo com o Campeonato Paulista paralisado, o Palmeiras deu continuação à programação de treinos na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, em preparação para a sequência da temporada 2021. O clube deve anunciar nos próximos dias a contratação de seu primeiro reforço no ano, o meio-campista Danilo Barbosa, que pertence ao Nice, da França.

O jogador já desembarcou em São Paulo na manhã deste domingo para acertar os últimos detalhes de sua transferência. Ele deve passar por exames nesta segunda-feira e depois assinar o contrato de empréstimo com validade de um ano e opção de compra. Danilo disputou as últimas temporadas pelo Nice e foi um pedido de Abel Ferreira, seu comandante no Braga, de Portugal.

Sem o técnico Abel Ferreira, de folga em Portugal, o auxiliar João Martins comandou cerca de uma hora de trabalhos técnicos em campo reduzido com a presença do grupo de jogadores que retornou do recesso no sábado, além de vários jovens das categorias de base do Verdão.

O elenco foi dividido em três equipes de sete jogadores cada, que na primeira atividade deveriam trocar passes exercitando ainda a marcação, movimentações e ocupação de espaço, entre outros aspectos. Na sequência, os atletas realizaram outro trabalho técnico com a utilização dos goleiros e possibilidade de finalizações.

Os goleiros Mateus e Natan, os laterais Garcia e Vanderlan, os meio-campistas Ramon, Vitinho, Fabinho e os atacantes Pedro Acácio, Giovani, Luan, Robinho e Newton, todos do sub-20, estiveram no treino. Os jovens da base têm recebido diversas oportunidades nas rodadas iniciais do Estadual, suspenso desde o dia 15.

O grupo formado por Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes segue fora pois iniciou o período de recesso na sexta-feira e tem retorno programado para o dia 31. Lucas Lima, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva receberam folga neste fim de semana e se reapresentam na segunda-feira.

Zé Rafael segue um cronograma específico, com trabalhos individualizados de pré-temporada nos próximos dias, assim como Gabriel Veron e Wesley. Os dois primeiros sofreram com lesões na parte final da temporada e o último se recuperou de uma lesão no joelho há pouco tempo.

O Palmeiras volta a treinar às 16h desta segunda, na Academia de Futebol. O time ocupa a vice-liderança do Grupo C da primeira fase do campeonato estadual, com um jogo a menos que os rivais e sete pontos ganhos, um atrás do Red Bull Bragantino. Além do Paulistão, a equipe alviverde tem pela frente a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, ambas previstas para abril.