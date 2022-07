A dois anos da Olimpíada, Paris anuncia slogan e campanha de divulgação

A exatos dois anos do início da Olimpíada de Paris, a organização dos Jogos de 2024 lançou nesta terça-feira o slogan do evento e intensificou a campanha de divulgação da grande competição, a ser realizada entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.

O slogan da próxima edição da Olimpíada será “Ouvrons Grand les Jeux”, em francês, ou “Games Wide Open”, na versão em inglês. Numa tradução livre, a mensagem poderia ser compreendida como “Jogos escancarados” ou “Jogos para todos”, numa referência às características únicas que esta edição olímpica deve ter.

Pelo planejamento inicial da organização, a Olimpíada terá muitas modalidades sendo disputadas ao ar livre, permitindo maior acesso e visibilidade por parte dos torcedores. Além disso, os preços devem ser mais baixos em comparação às edições mais recentes dos Jogos.

Os valores dos ingressos, confirmados na noite de segunda-feira, ficarão entre 24 e 950 euros (entre R$ 133 e R$ 5.200, no câmbio atual), sem incluir as cerimônias de abertura e encerramento, que terão valores superiores.

Mas o Comitê Organizador de Paris-2024 garantiu que metade dos bilhetes disponíveis para o público em geral vai custar até 50 euros (R$ 278). E que ao menos 1.000 ingressos serão vendidos pelo menor preço (24 euros).

No total, a organização prevê vender 10 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos e 3,4 milhões para a Paralimpíada, que é disputado logo depois da Olimpíada.

O vídeo da campanha de divulgação mistura cenas de competições anteriores com pontos turísticos tradicionais de Paris, valorizando principalmente o aspecto cultural, grande marca de Paris, em imagens de obras de arte, apresentações de teatro, corredores de museus consagrados.

CALENDÁRIO

A organização também anunciou o calendário da disputa das modalidades. Algumas terão início antes mesmo da abertura oficial, o que é rotina no histórico olímpico. As primeiras a serem disputadas serão tiro com arco, handebol, rúgbi e futebol, a partir do dia 24 de julho de 2024.

Modalidades das mais populares e nobres da programação olímpica, a natação e o atletismo serão disputados à noite em semanas distintas, como costuma acontecer. A natação está marcada para 27 de julho até 4 de agosto, assim como o tênis, agendado para o complexo de Roland Garros. O atletismo será realizado entre 1º e 11 de agosto. O vôlei vai estrear em 24 de julho.