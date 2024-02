Esporte A caminho do Corinthians, atacante Pedro Henrique se despede do Internacional

O atacante Pedro Henrique usou as redes sociais para se despedir do Internacional. O jogador, que passou por exames médicos nesta quinta-feira, no Parque São Jorge, está em negociação avançada com o Corinthians, que deve anunciá-lo nas próximas horas. A expectativa é que assine contrato por duas temporadas.

“Obrigado Inter por me proporcionar os melhores momentos de minha vida, gratidão”, disse o jogador, que ajudou o Inter a chegar na semifinal da última Copa Libertadores da América, perdendo para o campeão Fluminense.

Pedro Henrique tem 33 anos e jogou as últimas três temporadas pelo Inter. Foram 90 jogos e 21 gols marcados. O atacante tem passagens por Grêmio, Avenida-RS e Caxias, mas fez boa parte de sua carreira no exterior. Jogou no FC Zurich, da Suíça, Rennes, da França, PAOK, da Grécia, Kayserispor e Sivasspor, da Turquia, dentre outros.

No Corinthians, Pedro Henrique deve brigar por posição com Pedro Raul, que sofreu uma lesão na coxa no terceiro jogo pelo clube, e Yuri Alberto, que vinha sendo contestado pela torcida. Sua contratação foi aprovada pelo técnico português António Oliveira.

Pedro Henrique esteve em campo pelo Inter pela última vez na vitória frente ao São José, por 1 a 0, no dia 11 de fevereiro. No triunfo por 3 a 1 frente ao Brasil de Pelotas, não foi relacionado justamente por estar negociando sua saída do clube.

Além de Pedro Henrique, o Corinthians está muito próximo de anunciar o lateral Matheuzinho, do Flamengo. O time alvinegro é o lanterna do Grupo C do Campeonato Paulista, com nove pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Palmeiras, no domingo, às 18h, na Arena Barueri, pela nona rodada.