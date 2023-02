Esporte Palmeiras e São Paulo aprovam êxito do clássico disputado no Morumbi

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo fizeram uma declaração conjunta festejando o sucesso da iniciativa que culminou com a realização do clássico entre Palmeiras e Santos no último sábado, no Morumbi. O mando da partida foi da equipe palmeirense e, após vistoria de representantes dos dois clubes nenhum dano significativo foi constatado nas imediações do estádio são-paulino.

A nota afirma ainda que a cúpula dos dois clubes consideraram o bom comportamento dos torcedores como um passo importante para que, futuramente, clássicos estaduais voltem a ser disputados com a presença de duas torcidas.

“A rivalidade deve se restringir ao campo de jogo. Fora dele,, os clubes têm interesses em comum e precisam trabalhar coletivamente em busca de melhorias par a indústria do futebol. Se quisermos transformar o futebol brasileiro e um produto mais atraente para todos, a civilidade e o respeito devem prevalecer”, afirmou a presidente palmeirense Leila Pereira.

No comunicado, ela agradeceu ainda à diretoria são-paulina e também ao comportamento dos torcedores de seu clube. “Agradeço à diretoria do São Paulo pela forma como fomos recebidos no Morumbi e à torcida palmeirense pelo comportamento exemplar”, completou.

Júlio Casares, mandatário são-paulino também apoiou a iniciativa e acredita que a medida pode ser um divisor de águas. “O futebol paulista sai vitorioso neste final de semana. São Paulo e Palmeiras mostram que é possível a convivência pacífica entre rivais históricos, deixando a disputa acirrada apenas para dentro de campo nos jogos entre os times. Queremos que este momento seja um marco para o nosso futebol”, comentou.

A nota também agradece a atuação da Polícia Militar, da Federação Paulista de Futebol e das demais autoridades competentes que participaram da realização do clássico do final de semana.