Um toque de beleza no reino dos peões

Atrações tradicionais da festa, rainha e princesas chamam a atenção por onde passam no Parque de Eventos do CCA

Em meio aos shows, provas de rodeio, camarotes, gastronomia e tudo que a 34ª Festa do Peão de Americana oferece, um toque de beleza é esperado com a tradicional corte, que é formada pela rainha e pelas duas princesas, que desfilam por todo o recinto do Parque de Eventos do CCA.

Neste ano, a corte será formada por Laura Machioni, eleita como rainha, Mariane Lima, escolhida como primeira princesa, e Ariane Carvalho, que será a segunda princesa. “Este ano, assim como em todos os outros, Americana estará bem representada. Desejo muito sucesso e felicidades a todas as candidatas e que as escolhidas tenham um excelente reinado”, destacou Beto Lahr, presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

A primeira princesa, Mariane Lima, a rainha, Laura Machioni, e a segunda princesa, Ariane Carvalho – Foto: Wagner Sanches

Mineira de Poços de Caldas, a rainha Laura, de 19 anos, é moradora de Santa Bárbara d’Oeste. Ela é estudante de propaganda e marketing e teve neste concurso a sua primeira participação em eventos do tipo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Não tenho palavras para descrever a sensação que senti durante todo o concurso. Foi simplesmente incrível! Amei cada detalhe. O apoio e incentivo dos meus pais foram fundamentais para que o meu sonho de ser a rainha da Festa do Peão de Americana fosse realizado. Eles me fizeram acreditar que seria possível e realmente foi”, comentou a rainha.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Ela destacou a importância de representar a festa em uma edição considerada histórica, pelo período de paralisação causado pela pandemia. “Será uma honra carregar o título de rainha da melhor festa de peão do Brasil. Espero representar com muita classe e elegância a beleza da mulher brasileira nos rodeios”, completou Laura.