Shows musicais animam o público e garantem a diversão

Festa que se preze tem que ter boa música, e a 57ª edição da Festa de São Benedito, no Jardim Colina, em Americana, promete ser inesquecível. Organizada em parceria com o grupo LIBERAL de Comunicação, a celebração contará com uma programação musical variada, coordenada pelas três rádios do grupo – Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3 –, que serão responsáveis por animar todas as noites do evento.

A banda AR 40 promete fazer todo mundo dançar ao som de grandes sucessos de décadas passadas – Foto: Divulgação

A festa começa em grande estilo no dia 30 de agosto, com a apresentação do cantor Yago Rocha. Com um repertório que transita entre o sertanejo atual e os clássicos modões, Yago promete aquecer o coração do público com sucessos que marcaram gerações.

No dia seguinte, 31 de agosto, é a vez da dupla Jack e William subir ao palco. Conhecidos por seu estilo eclético dentro do universo sertanejo, eles trazem desde clássicos imortais como “Evidências” e “Boate Azul”, até hits contemporâneos de artistas como Jorge e Mateus e Zé Neto e Cristiano. A diversidade do repertório é pensada para agradar a todos os gostos, garantindo que ninguém fique parado.

A dupla Jack e William se apresenta no dia 31 de agosto – Foto: Divulgação

O primeiro fim de semana da festa será encerrado com o tradicional show de prêmios, programado para 1º de setembro. Um evento sempre aguardado pelos frequentadores, que combina diversão e a expectativa de sair com um prêmio nas mãos.

A música retorna com força na segunda semana, começando no dia 6 de setembro com o grupo Samba D’Aninha. Com mais de 13 anos de estrada, o grupo, liderado pela cantora Aninha Barros, promete transportar o público em uma verdadeira viagem pelo melhor do samba raiz. O repertório inclui sucessos de lendas do gênero, como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, garantindo uma noite de pura energia e nostalgia.

Nos dias seguintes, a festa continua com uma variedade de estilos musicais que vão desde o sertanejo até o pop rock e flashbacks dos anos 70, 80 e 90. Um dos destaques será a apresentação da banda AR40, que promete uma verdadeira festa revival, fazendo todo mundo dançar ao som de grandes sucessos de décadas passadas.

A 57ª Festa de São Benedito chega ao fim no dia 22 de setembro, com o tradicional bingão, um encerramento à altura de uma celebração que une fé, cultura e entretenimento.

O Samba D’Aninha reabre a segunda semana do evento – Foto: Rodrigo de Magalhães / Divulgação

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

30/8 | Yago Rocha

31/8 | Jack e Wilian

1º/9 | Show de prêmios

6/9 | Samba da Aninha

7/9 | Alan e Zé Rodrigo

8/9 | Show de prêmios

13/9 | Banda 4 Regra 3

14/9 | Banda AR40

15/9 | Show de prêmios

20/9 | Yan Mateus e Yago (19h30) Alto Astral (21h)

21/9 | Parada Sertaneja

22/9 | Bingão

