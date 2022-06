Secretaria tem agenda especial nesta semana

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado neste domingo, a Prefeitura de Americana promove uma série de atividades. Denominada “De olho no clima: Todos pelo Meio Ambiente”, a programação começou no dia 30 de maio e segue até 10 de junho.

Neste domingo, o CCL (Centro de Cultura e Lazer) sedia a 1ª Feira Ambiental Municipal de Americana, que reúne uma programação diversificada sobre o tema. Haverá exposições artísticas com materiais reutilizados, apresentação de tecnologias ambientais, empresas e entidades que vão mostrar iniciativas em prol da natureza, além de atividades para as crianças, como contação de histórias e brincadeiras.

Diretora de Educação Ambiental de Americana, Kátia Birke conta que o objetivo é que a feira se torne um evento recorrente. “A ideia é fazer uma sensibilização de grande porte na população, conscientizando que cada cidadão pode colaborar com atitudes simples, como economia de energia, recursos naturais e gestão de resíduos”, defende.

Abertura da programação ocorreu na sexta-feira com a presença do prefeito Chico Sardelli e autoridades – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

“Estamos entrando na Semana do Meio Ambiente, um momento que deixamos marcado através de atitudes e eventos pensados para demonstrar a importância que o meio ambiente tem em nossas vidas. Mas lembrando que a prática da sustentabilidade tem que ser colocada no nosso dia a dia”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

EDUCAÇÃO. Na programação, estão previstas diversas atividades. Entre elas, está um curso sobre técnicas de poda e remoção de árvores; um curso de hortas em pequenos espaços; e um curso sobre alimentação saudável e segurança alimentar. Veja ao lado o cronograma completo. Os cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e as inscrições devem ser feitas no www.americana.sp.gov.br.

Semana do Meio Ambiente

5/6 – das 9h às 18h, no CCL

1ª Feira Ambiental Municipal de Americana

6/6 (teoria) e 7/6 (prática) – das 8h às 11h, no CCL

Curso “Técnicas de Poda e Remoção de Árvore”

7/6 – às 19h, no Auditório Unisal – Campus Maria Auxiliadora

Workshop Programa Municípios Paulistas Resilientes – Mudanças Climáticas

8/6 – das 9h às 11h, na Empresa Multilixo – UTGR Americana

Palestra sobre a relação do trânsito com o Meio Ambiente

8/6 e 9/6 – das 8h às 11h, na Casa da Agricultura

Curso “Apicultura – Produtos Agroindustriais como forma de agregação de valor”

8/6 – das 9h às 10h, atividade online

Curso “Hortas em Pequenos Espaços”

8/6 – aulas gravadas com cinco horas de duração

Curso “Alimentação Saudável e Segurança Alimentar”

9/6 – das 13h30 às 17h, no CCL

Curso “Formação e Atualização de Guardas Ambientais – Aula Inaugural aberta ao público- Programa Município Verde Azul”

10/6 – das 9h às 12h, no CCL

Curso “Licenciamento Ambiental de Impacto Local”