Roteiro ideal para paladares variados

Se antes apenas os restaurantes rurais traziam turistas atraídos pela gastronomia de Santa Bárbara d’Oeste, hoje o desenvolvimento dessa rede já está atrelado à região central, Zona Leste e seus aglomerados comerciais. A união dos empreendedores do setor também é uma das marcas de sua expansão nos últimos tempos, segundo Natália Novaes, conselheira municipal de Turismo e coordenadora do Museu da Imigração e Centro de Memória.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

“A vida noturna da cidade vem crescendo e melhorando a cada ano. Vários bares e restaurantes se consolidaram e contribuíram muito para o desenvolvimento da rede gastronômica da cidade. E alguns desses empreendimentos trazem muitas pessoas de fora, com uma diferenciada agenda cultural, som ao vivo e cardápio variado”, aponta Natália.

Um perfil que ela destaca no setor é um “companheirismo e parceria” entre proprietários de bares e restaurantes. “Isso vem, com certeza, ajudando no desenvolvimento da gastronomia e lazer da cidade”, acrescenta.

Natália explica que, atualmente, o centro e bairros próximos à área central são os principais “ninhos gastronômicos” da cidade. “Mas vem crescendo o interesse da iniciativa privada na Zona Leste. Além dos restaurantes de grande visibilidade para a cidade que estão localizados na área rural, muitos deles no bairro Santo Antônio do Sapezeiro”, detalha.

GUIA. A cidade já possui um Guia Gastronômico, mas a prefeitura trabalha em sua atualização. “Estamos no processo de levantamento para um novo material que será mais completo e trará mais informações dos empreendimentos”, conta a coordenadora. No roteiro atual, culinária italiana, japonesa, mineira, choperias e panquecarias estão entre as atrações disponíveis.

União faz a força pelo crescimento

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Com sua formação fortemente ligada à vinda de povos de diferentes regiões, Santa Bárbara d’Oeste tem uma rede de bares e restaurantes que mistura uma série de gastronomias. Para aquecer este segmento, a cidade vem investindo na realização de eventos que unam comida, bebida e música de estabelecimentos locais e resgatam a história da cidade.

Um destes eventos é a Festa das Nações, que teve sua última edição realizada em novembro. “[A festa] traz um vasto cardápio com comidas típicas de cada um dos países homenageados, além da cultura representada pelas danças e músicas típicas apresentadas durante o evento”, relata Natália Novaes, conselheira municipal de Turismo e coordenadora do Museu da Imigração e Centro de Memória.

Uma das primeiras iniciativas para fomentar o setor foi convidar os empreendimentos locais para participarem dos eventos públicos, explorando a área de alimentação. “E criamos o Festival Gastronômico, que acontece em duas edições: de verão e inverno; no período que antecede o festival, fazemos um roteiro pelos empreendimentos participantes. O que ajuda na divulgação do próprio empreendimento, pois muitas vezes a população local ainda não conhece”, conta Natália. Ela destaca que todas essas iniciativas foram propostas e discutidas no Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

As próximas ações envolvem a capacitação do setor. “O setor público vem buscando desenvolver a rede gastronômica e incentivando a economia criativa. Temos uma visão muito clara que o setor traz recursos para a cidade”, acrescenta a conselheira.

Diversificação é palavra de ordem

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

Entre os destaques da gastronomia local, tradicionalmente, estão as famosas linguiças do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, prato que atrai pessoas de toda a região para a cidade. Na música, a diversidade aumentou, aponta Natália. “Antigamente, a grande maioria era sertanejo e moda de viola, hoje vem crescendo significativamente o rock na cidade. Mas muitos empreendimentos optam por diversificar sua agenda cultural”.