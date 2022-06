Responsabilidade no ambiente empresarial

Plantar mais árvores é uma das maneiras mais eficientes de lutar contra as mudanças climáticas. Em Americana, o Hospital Unimed prevê o plantio de uma muda para cada bebê que nasce na maternidade.

A iniciativa, batizada de Programa Vida Verde, teve início em 2010 e já resultou no plantio de 6.582 árvores no município e em Santa Bárbara d’Oeste.

“Utilizamos a calculadora de gases de efeito estufa para dimensionar as atividades realizadas pela cooperativa que geram emissões, de modo que possamos trabalhar projetos que permitam fazer o sequestro contínuo desses gases na natureza. Nosso objetivo, a longo prazo, é nos aproximarmos do carbono zero”, explicou o CEO da Unimed, o médico Cesar Augusto Cielo.

Programa Vida Verde, da Unimed, teve início em 2010 e já resultou no plantio de 6.582 árvores – Foto: Rodrigo Frizzarin / DIvulgação

As mudas são sempre nativas de Mata Atlântica e o plantio é feito em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município em que o evento é realizado. Após o plantio, o hospital realiza a manutenção do terreno e das mudas por cerca de dois anos, prazo em que elas passam a estar 100% adaptadas ao local onde foram plantadas, consideradas adultas e prontas para seu desenvolvimento sozinhas.

Além de contribuir para o sequestro contínuo de gás carbônico, a ação impacta positivamente a qualidade do ar e evita o assoreamento de rios.

UNIDADE SUSTENTÁVEL. Multinacional de gestão ambiental com sede em Nova Odessa, a Ambipar atua em várias frentes quando o assunto é preservação da natureza. A começar pela sede, que é uma unidade sustentável.

Conhecida pelo trabalho de gestão de resíduos, prevenção e resposta a acidentes, desinfecção de ambientes, treinamentos, dentre outros, a empresa tem um sistema de captação e reuso de água da chuva de alta performance, que deixa até potável se necessário.

Sede da Ambipar, em Nova Odessa, uma unidade sustentável – Foto: Divulgação

“É um sistema totalmente automatizado que tem uma capacidade instalada de 100 metros cúbicos”, afirmou Gabriel Estevam Domingos, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ambipar.

O grupo também tem um parque fotovoltaico, o que permite produzir a própria energia. E mantém uma composteira automática que recicla toda matéria orgânica proveniente do restaurante para que não seja enviado para o aterro sanitário local.

“Temos também uma iniciativa que está em fase de desenvolvimento que é um combustível sustentável, à base de etanol feito de resíduos para promover também a questão das emissões atmosféricas”, disse.

Presente em países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Nigéria, Angola e na Antártida, a Ambipar produz, internamente, produtos sustentáveis como álcool e sabonete, que durante a pandemia da Covid-19 ficaram mais caros e até escassos.