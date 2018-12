Região central ganha fôlego com revitalização

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Responsável por injetar todos os meses R$ 12 milhões na economia de Santa Bárbara, o comércio da região central ganhou fôlego e cara nova com a revitalização promovida pela Prefeitura há pouco mais de dois anos. A abertura de algumas ruas no quadrilátero no entorno da igreja matriz deu fluidez ao trânsito e facilitou o acesso dos consumidores ao coração da cidade.

Segundo o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara), Antônio Roberto Bonamin, a revitalização era uma reivindicação antiga e trouxe reflexos positivos ao comércio central. Além da abertura das ruas, a reforma da praça permitiu que o espaço fosse utilizado como palco para atrações culturais que ajudam a atrair os consumidores. “A praça remodelada se tornou uma atração a mais, incentivando a população a usar o comércio do centro, movimentando a economia”.

Consumidor é atraído pela diversidade

Cerca de 300 estabelecimentos comerciais compõem o comércio central de Santa Bárbara. Entre eles, estão grandes magazines responsáveis também por levar os consumidores às compras. “Temos um comércio diversificado que não deve nada para as cidades da região”, avalia o presidente da Acisb. Segundo ele, uma característica a mais do entorno da igreja matriz é a concentração de prestadores de serviços.

“O setor de serviços é forte no centro. São consultórios médicos, dentistas e outros serviços que também atraem movimento”. Os bancos também ocupam o mesmo espaço, o que favorece ainda mais os estabelecimentos comerciais. “Os bancos têm grande movimento e isso acaba beneficiando as lojas, já que os consumidores circulam por toda a área central”, diz Bonamin.

Referência para população

O contador Luiz Carlos Monaro está há 40 anos no centro de Santa Bárbara. Sua empresa, a Etecon Contabilidade, funciona na rua 15 de Novembro, uma das mais movimentadas do coração da cidade. Na sua avaliação, o local é referência no dia a dia dos consumidores barbarenses. “Tudo o que precisam, eles encontram aqui no centro. Isso é bom porque acaba contribuindo para dar visibilidade aos estabelecimentos da região central”, avalia.

Ao longo dos anos, ele destaca que o centro vem se tornando mais atrativo. Além da remodelação promovida pela Prefeitura com a abertura de algumas ruas no entorno da praça, ele cita o comprometimento dos próprios comerciantes e prestadores de serviço em estar sempre se aperfeiçoando para atrair e manter o interesse dos consumidores. “Procuramos melhorar sempre e com isso colaborar para que o centro continue a ser referência na vida do barbarense”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Toda região se encontra por aqui!

Se há alguns anos era comum os consumidores saírem de Santa Bárbara para consumirem no comércio de outras cidades da região, hoje já não é bem assim. Com a chegada de shoppings e atacadões ao município, os consumidores da vizinhança é que passaram a consumir na cidade, segundo destaca o presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara, Antônio Roberto Bonamin.

“Santa Bárbara tem esse diferencial em relação às cidades vizinhas. São três atacadões, além de dois shoppings, e todos na mesma avenida. Isso acabou atraindo muitos consumidores para Santa Bárbara e impulsionou a economia. É mais gente consumindo na cidade e fortalecendo o comércio local”, destaca o presidente da Acisb.

Outra característica barbarense, segundo Bonamin, são os núcleos comerciais localizados em diversas regiões da cidade. Ele cita os bairros Jardim Europa, Cidade Nova, Molon e Santa Rita. “São locais com vida própria e que também oferecem opções diversificadas às populações dessas regiões”, completa.

Corredor metropolitano

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara acredita que as peculiaridades da região central e as consequências positivas para o comércio local serão impulsionadas com o corredor metropolitano. A tendência, na sua opinião, é de crescimento. Ele aposta no corredor metropolitano – trajeto intermunicipal que cortará as cidades da região de Campinas – para atrair mais consumidores para a cidade. “O corredor vai passar bem próximo ao centro de Santa Bárbara. Com certeza isso vai impulsionar ainda mais o comércio, atraindo consumidores para Santa Bárbara”.