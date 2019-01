Psicologia aplicada no dia a dia é o lema de Nádia Maria

Em meios a tantos problemas, infelizmente, cada vez mais comuns no dia a dia, a psicologia pode ser uma ferramenta importante para uma vida mais feliz e plena. Estresse, ansiedade, depressão e até mesmo a obesidade são doenças que afetam cada vez mais os brasileiros e podem ter início dentro de nós, transformando o exterior em um ambiente inquietante e desconfortável. Por isso, a psicóloga Nádia Maria Rodrigues Mabba, falou da importância da terapia nos dias atuais.

“A psicologia é muito abrangente. Muitos problemas atuais têm origens psicológicas e as pessoas não se dão conta”, explica a especialista. Os conflitos familiares, segundo Nádia, são exemplos típicos. “E é ai que entra o trabalho do psicólogo, que vai tentar descobrir o que está acontecendo com essa pessoa, o que há de errado dentro dela, para que isso não seja levado para fora e afete o seu convívio”.

Para a especialista, o preconceito com a psicologia e o próprio psicólogo vem diminuindo aos poucos. A especialidade não é mais vista como um tratamento para os “loucos”, como antigamente, e sim, como uma terapia para o autoconhecimento. “Hoje as pessoas procuram muito por psicólogos porque elas querem se conhecer. É a busca pelo autoconhecimento, para aprender a lidar com os problemas pessoais. Psicólogo não cuida de loucos, cuida de pessoas normais com problemas normais”.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Nádia salientou a importância de investir em uma terapia. De acordo com a especialista, essa é uma boa saída para que as pessoas conheçam a fundo suas atitudes dentro de determinadas situações. “O psicólogo vai te ajudar a olhar o problema de vários ângulos e orientar na busca da melhor saída para cada pessoa”, aponta. Ela exemplifica essa questão: “Muitas pessoas têm níveis muito grandes de estresse hoje em dia. Isso pode afetar dentro da empresa onde você trabalha ou em casa. E você pode não saber lidar com aquilo. Isso faz, por exemplo, que surjam brigas com os pais, ou que permaneça em um emprego que você não goste. Quando estamos em crise, temos a sensação de que somos estranhos, diferentes. O psicólogo vai mostrar que não, somos iguais e comuns, como todas as outras, mas cada um sua particularidade e sua personalidade”.

Muitos males do corpo têm origem na nossa mente

Segundo Nádia, muitos problemas de saúde externos, como o alcoolismo, drogas e até a obesidade poder ter, sim, origem emocional. No caso específico da obesidade, ressalta a psicóloga, a má alimentação pode ser usada como forma de compensação. “O que a pessoa está querendo compensar? O que ela está tentando esconder?”, questiona. “É necessário fazer uma análise profunda nas demais especialidades, mas se ficar comprovada uma origem emocional, o psicólogo pode ajudar na solução, sempre em parceria com endocrinologistas e nutricionistas”.

Experiência é essencial

Profissional que atua em Americana há cerca de 35 anos, Nádia Maria Rodrigues Mabba é formada pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), com aperfeiçoamentos e especializações em instituições como PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Instituto Pieron de Psicologia Aplicada (Campinas), Escola Paulista de Psicologia Avançada (São Paulo), Escola Presbiteriana Mackenzie (São Paulo), entre outros. Por 24 anos, atuou junto a Prefeitura de Americana, primeiro orientando professores, pais e alunos de Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), e, em seguida, atendendo na unidade de Saúde Mental de Americana, Policlínica e no Caps (Centro de Atenção Psicossocial). Atualmente, mantém atendimento na sala 45 do Centro Médico, localizado na Rua Primo Picolli, número 90.

Atendimento diferenciado nasceu com a profissional

Nádia se especializou na Faculdade Mackenzie de São Paulo em Psicologia do Esporte e, por alguns anos, atendeu jovens atletas da equipe de natação de Americana. “Também já me dediquei a trabalho voluntário, dando suporte a atendimento psicológico a população carente na Igreja Bom Jesus, do Frezarim”, lembra. “Sempre gostei da área de humanas e de ajudar as pessoas. Resolvi que a psicologia seria essa forma de ajudar a entender melhor sobre elas, como lidar com as situações e seus conflitos. Percebi que era a psicologia que me daria esse conhecimento”, diz.

Serviço

Psicóloga Nádia Maria Rodrigues Mabba

Rua Primo Picoli, 90, 4º andar, sala 45 – Centro Médico – Americana

Consultório 19 3406 4699

Celular 19 99738 7845 (WhatsApp)