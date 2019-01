Pensamento que sempre foca o crescimento

Foto: d

“Muitas, mas muitas águas passaram para chegarmos até aqui”. Foi com essa frase que o empresário Mário Zanini iniciou a conversa sobre a história e o futuro de uma das maiores lojas da cidade de Americana e região, as Lojas Zanini. São quase 50 anos de experiência e ainda muita vontade de crescer. “Este ano aponta para ser um bom ano. As coisas devem começar a melhorar lá pelo segundo semestre, mas acreditamos que este será o ano da retomada”, diz Zanini.

Para se preparar para o futuro, todo o corpo gestor das Lojas Zanini irá se reunir em fevereiro para traçar novos projetos e planos para a marca. “Vamos reunir os diretores, os gerentes, funcionários ‘velhos de casa’ para fazer uma lista com ideia de onde podemos investir, um produto novo para colocar na loja, a decoração e, quem sabe até um novo segmento de mercado. Quero ideias”, enfatiza. “A partir dessas ideias vamos fazer um estudo do que dá para fazer agora e o que ficará para mais adiante. Vamos nos preparar”, completa Zanini.

Atualmente, o grupo Zanini possui sete lojas, distribuídas nas cidades de Limeira, Piracicaba e Americana – estando a megaloja localizada na Avenida Antônio Lobo, em um prédio de 1.500m² – e é uma referência em sete segmentos diversos: utilidades e eletrodomésticos, brinquedos, móveis infantis, decoração, iluminação, camping e lojas de preço único (R$ 1,99).

“Por muitos anos, quando ainda não haviam shoppings próximos, éramos o ‘shopping’ da cidade. O fato é que não tínhamos concorrente e tínhamos de tudo na loja. Tudo o que você precisa para a casa, brinquedo, camping, você encontra na loja [matriz] ou em uma de nossas filiais e, se não encontrar, nós vamos buscar”, contou.

A rede está presente também no mundo online. Há um ano as Lojas Zanini inaugurou seu e-commerce possibilitando a compra de mais de 20 mil itens da loja, através da internet, com a opção de entrega em domicílio ou retirada em loja. “Quanto mais segmentos um empresário puder estar, melhor, pois alguma coisa vem. Mas é preciso sentir a necessidade. Nem todos os segmentos eu tive sucesso, por isso é preciso estudar cada oportunidade”, diz Zanini.

Ser chamado de ‘lojinha’ foi a gota d’água

Foi ajudando na loja do pai que Mário Zanini, ainda criança, se familiarizou com a dinâmica do comércio. Quando adulto, resolveu abrir uma loja em Santa Bárbara d´Oeste, em parceria com seu irmão. A primeira loja foi inaugurada em 1968 sob o nome de Fonte dos Presentes.

"Eu queria expandir a loja e vi a oportunidade em Americana", lembra ele que, em 1973, transferiu os negócios para um imóvel de 70 m² na Rua Vieira Bueno. Na sequência, abriu uma filial no segmento de iluminação, na Rua Pernambuco, e uma de móveis infantis à pronta entrega, na Rua Trinta de Julho.

No entanto, o grande incentivo para a expansão veio pouco depois, durante uma reunião com o gerente de um banco. “Ele quis saber qual era a minha loja e expliquei a ele onde era, ele me interrompeu com um ‘ah, a lojinha de plástico’ [silêncio]. Aquilo me pegou. Até hoje eu me lembro da cor da camisa e da gravata dele [risos]. Mas foi isso que me incentivou a crescer. Prometi a mim mesmo que ninguém iria se referir à minha loja como lojinha”, conta Zanini.

Em 1982, inaugurou a megaloja da rede na Avenida Dr. Antônio Lobo, em um terreno alugado. “Em dois anos eu comprei o terreno”, orgulha-se. Em 1988 adquiriu o terreno vizinho e em 1991, o estabelecimento somava 1.500 m² com mais de 10 mil itens à disposição do público, unificando todas as filiais em um único endereço.

Em 1996 inaugurou a loja em Limeira e, três anos depois, a de Piracicaba. Em 2002 chegou a abrir uma loja em Campinas, sendo transferida para Avenida Iacanga, em Americana, pouco depois. Em 2008 foi a vez da loja de brinquedos Zanini Kids no Centro da cidade e, em 2015, a loja no Tivoli Shopping, concretizando um antigo sonho. Em setembro de 2017, inaugurou a sétima loja da rede, a Zanini Kids na Avenida de Cillos.