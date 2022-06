Pandemia devastou segmento dos rodeios

Festa do Peão de Americana movimenta aproximadamente 5 mil postos de trabalho

Além das mais de 660 mil mortes no Brasil, os dois anos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) também causaram grande impacto em diversos segmentos econômicos em todo o mundo. No universo dos rodeios não foi diferente.

“Teve até casos de suicídio de gente que dependia dessas festas”, lamenta Beto Lahr. E não é para menos. Só em Americana, a Festa do Peão movimenta cerca de 5 mil postos de trabalho. Durante dois anos, muitas dessas pessoas tiveram que recorrer a outras maneiras de ganhar a vida.

“O público está aguardando com muita expectativa, estamos sentindo isso todos os dias nas ruas”, comemorou Beto Lahr – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“A comerciante que vende linguiça, o que faz bota, chapéu… Todos tiveram seus negócios atingidos. Isso sem falar nos assistentes dos artistas, nos músicos que tocam nas bandas e que faziam todo o circuito Brasil afora, os seguranças”, reforça Pé Meneghel, dando uma dimensão do estrago causado pelo vírus.

Segundo ele, o número total de atingidos no segmento é até difícil de calcular, dada a amplitude dos efeitos da pandemia.

Vice-presidente do CCA, Pé Meneghel lamentou os impactos causados pelos dois anos sem festa, devido à pandemia da Covid – Foto: Foroperigo

Por isso mesmo, essa 34ª edição da festa, que marca o retorno e uma vitória sobre a doença, tem um gosto especial e uma empolgação muito maior que a das últimas festas.

“O público está aguardando com muita expectativa, estamos sentindo isso todos os dias nas ruas. Sempre vem alguém falar comigo que está contando os dias para poder estar lá no recinto da festa”, relata Lahr.