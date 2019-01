Melhora na economia deve aquecer o setor imobiliário

Se o otimismo na economia se concretizar nos próximos meses, 2019 será um ano propício para o mercado imobiliário no país. Após três anos de baixa, o cenário se mostra positivo: preços atrativos, facilidade no pagamento, crédito imobiliário com taxas atraentes, alta oferta de imóveis e aplicações financeiras, como a poupança, com taxas pouco atraentes.

“São fatores importantes e que animam quem está procurando por um imóvel para morar ou como investimento para o futuro”, comenta o diretor fundador da MPolitano Imóveis, Marcos Politano. “Com as aplicações rendendo pouco, não é mais interessante deixar dinheiro parado. Investir em imóvel é ganho na certa”, completa. Foto: Débora de Souza / O Liberal

Os preços atuais ajudam. Segundo Politano, há mais de 30 anos no mercado imobiliário, o preço do metro quadrado na Região Metropolitana de Campinas chegou a R$ 12mil. No ano passado, o metro quadrado chegou a R$ 9mil. “E em Americana, o metro quadrado sai a partir de R$ 4.700,00 afirma, Nesta faixa entram os imóveis de menor valor, como a primeira morada (solteiros e jovens casais), ou última morada (idosos), em apartamentos de até 55m²”.

Apesar do otimismo, os altos números do desemprego devem segurar uma alta nos preços este ano. Tal ponto é avaliado como “ótimo” pelo empresário, uma vez que irá barrar um possível boom imobiliário. “Quando há muita demanda, o pessoal fica com a ‘boca grande’ e aí acontecem as ‘bolhas’: constrói-se muito, compra-se muito mas paga-se pouco, porque o imóvel encarece demais e nem todo mundo consegue continuar com o investimento e aí, a inadimplência e os distratos [quebra do contrato com a construtora] aumentam”, explica o empresário. A oferta de imóveis novos e ausência de novos lançamentos na região contribuem para que o cenário positivo se estenda por todo o ano.

“Sentíamos uma pequena fagulha nos últimos anos, mas no último semestre esse ‘fogo’ reascendeu, confirmando nossa expectativa”, relata Politano sobre o aumento de 30% nas vendas da MPolitano Imóveis nos últimos seis meses. “Estamos otimistas e, até 2020, teremos um aumento relativo no setor imobiliário”, finaliza.

Localização é diferencial na hora de fazer negócio

A localização é um dos pontos mais importantes na hora de comprar um imóvel, tanto pelas facilidades quanto pela valorização futura. É importante avaliar se existem padarias, supermercados, farmácias e escolas próximo do novo endereço justamente para evitar grandes deslocamentos e o estresse do trânsito (cada dia mais intenso).

Nessa categoria entra o Mirante São Domingos, localizado na Rua Treze de Maio, em um dos mais tradicionais bairros de Americana, o São Domingos, há duas quadras do centro comercial. São 96 apartamentos de 60m², com dois quartos sendo uma suíte, sacada, área técnica e garagem. “Sua construção é diferenciada, com materiais de qualidade para deixar o ruído lá fora”, enfatiza Marcos Politano, diretor fundador da MPolitano Imóveis. Além de contar com toda a infraestrutura urbana, o empreendimento possui academia, playground e salão de festa.

Localização e conforto são palavras facilmente associadas ao Opus 385 Residence, a nova aposta no setor imobiliário na cidade. Situado no bairro Frezzarin, a 50 metros da Avenida Brasil, o empreendimento conta com apartamentos de 94m², com opção para dois ou três dormitórios, sendo uma suíte; varanda gourmet, área técnica e duas vagas por imóveis. Além de playground, academia e espaço gourmet, o Opus possui área de lazer com piscinas e o exclusivo Sky Lounge (na cobertura), área destinada para eventos com vista 360º para a cidade. “É um novo modo de se viver em Americana”, ressalta Politano. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Mirante São Domingos

16 andares / 96 apartamentos (6 aptos por andar)

Aptos 56m² a 60,39 m², com 2 dormitórios (1 suíte), sacada, área técnica

Vagas 1 ou 2 por apartamento

Facilidades playground, brinquedoteca, academia, salão de festas e portaria

Localização Rua 13 de Maio, 85, Jd. São Domingos (em frente ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo)

Realização Bendilatti CSB Empreendimentos

Entrega abril 2019 Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Opus 385 Residence

14 andares / 56 apartamentos (4 aptos por andar)

Aptos 94,37 m², com opção para 2 ou 3 dormitórios (1 suíte), varanda gourmet, área técnica

Vagas 112 vagas – duas por apartamento; 15 vagas para motocicletas nos dois subsolos

Facilidades playground, brinquedoteca, academia, espaço gourmet, área de lazer com piscinas, lobby e Sky Lounge

Localização Rua Guatemala, 385, Frezzarin (a 50m da Avenida Brasil, próximo ao Parque Ecológico e Jardim Botânico)

Realização OMN Empreendimentos

Entrega março 2019

SERVIÇO

MPolitano Imóveis

Rua Herman Müller, 268, Centro – Americana

Contato: 3472-9000

mpolitano.com.br