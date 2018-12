Mais exercícios, menos remédios

Você é atendido pelo médico da rede municipal, ele te avalia e prescreve: você precisa realizar exercícios físicos. A partir da constatação, te encaminha para um grupo que realiza atividades como corrida e caminhada sob orientação de uma servidora especializada. Essa situação já é realidade em Santa Bárbara d’Oeste, que também tem investido na expansão de seus parques ambientais para estimular a redução do sedentarismo e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de sua população. Juntos, os três principais parques da cidade – Jacarandás, Ipês e Araçariguama – recebem uma média de 13 mil pessoas semanalmente, segundo a prefeitura. Os dois últimos passam por obras de revitalização atualmente.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

“Tenho três professoras fazendo um trabalho junto à Secretaria de Saúde, no qual o médico prescreve atividades físicas e a gente trabalha na prevenção com grupos muito grandes, muito expressivos, e vai de encontro com isso que a gente acredita nos parques, que a atividade física é sim uma questão de saúde pública. O médico prescreve e aí já tem esse encaminhamento para o grupo específico”, explica Vinícius Furlan, secretário de Esportes barbarense.

Cada grupo é destinado a um tipo de situação, como para quem tem problemas de coluna, quem está apenas sedentário ou obeso. “É um projeto inovador e a gente vem colhendo frutos já. Ele tem menos de um ano e os grupos já estão todos tendo mais de 50 pessoas”, celebra o chefe da pasta.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Cidade deve ganhar megaciclovia

Um dos projetos da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para estimular a realização de exercícios físicos e melhorar a mobilidade urbana é a criação de um trajeto de 19 quilômetros de ciclovia ou parque linear na linha férrea que está desativada dentro da cidade.

Segundo o secretário do Meio Ambiente, Cleber Canteiro, a União não utiliza mais o espaço e toda a manutenção é realizada pela prefeitura, apesar dela não utilizá-lo ou ter sua posse. “É uma área que é de posse da concessionária. Então, tem uma conversa já iniciada com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) de que essa área volte para o município e a gente faça um uso dela pra isso, pra tentar fazer uma interligação pelos bairros por uma ciclovia, ou pista de caminhada, alguma coisa assim”, revela.

A intenção é que a pessoa consiga sair do Residencial Furlan e passe pela Vila Grego, Inocoop (Conjunto Habitacional Francisco de Cillo), e chegue a bairros como Santa Rita e Parque Industrial. “Poderia ir trabalhar de bicicleta em um trajeto que não teria subidas e descidas. Seria um projeto de mobilidade excelente que a gente conseguiria implementar”, afirma o secretário.

Outro eixo. E já está em andamento outra obra que envolve ciclovia e revitalização de parques ambientais. Os serviços começaram na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque dos Ipês. Além da ciclovia, foi criada uma pista de caminhada mais larga, e os trabalhos se estenderam ao Parque Araçariguama. “E depois vai ser estendido para o lado do Jardim Conceição, chegando lá no Corredor Metropolitano. Então vai ficar um eixo com ciclovia e área para caminhada interligando esses pontos”, explica Cleber.

Espaços atraem diferentes perfis

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

No Parque dos Jacarandás, durante uma tarde, é possível encontrar desde casais sentados na grama conversando, a ciclistas ou praticantes de futevôlei. Segundo estimativa da Secretaria de Meio Ambiente, hoje ele recebe Em torno de 800 pessoas por dia, durante a semana, e duas mil no sábado e domingo. “Frequentamos desde o começo [criação do parque]. A importância [do espaço] é ver todo mundo reunido em família. Moro perto daqui. Venho jogar bola, futevôlei”, conta o estudante Kevin Gabriel Fernando Nascimento, de 16 anos, que passeava com a mãe e a irmã.“Faz 35 anos que moramos aqui [no bairro]. Sempre estamos aqui. Tem um lugar para sair com as crianças”, conta Paula Fernandes, 35 anos, mãe do jovem.