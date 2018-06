Wesley Safadão retorna para Americana com novos projetos

Wesley Safadão alcança este ano sua terceira participação consecutiva na Festa do Peão de Americana. Seu forró com um toque sertanejo não sai das paradas de sucesso e do gosto do público. Ao LIBERAL, ele falou sobre a volta a cidade e promete show “espontâneo e animado”, assim como o registrado em seu último trabalho, “Wesley Safadão In Miami Beach”, lançado no ano passado.

“É muito bom ser parte de uma festa tão grande e tradicional como essa. Estou muito animado para esse grande evento. Tenho lembranças muito boas das minhas apresentações em Americana”, celebra o cantor. Foto: Divulgação

Mesmo percorrendo todo o País, Safadão não esquece das suas últimas passagens pela cidade. “Lembro da energia boa dessa galera, de todo mundo cantando minhas músicas, só boas recordações”. O cearense de apenas 29 deslanchou com a carreira solo após deixar a banda Garota Safada, com a qual já tinha grande repercussão no Nordeste.

Desde 2015, emplacou hits como “Camarote”, “Meu Coração Deu PT”, “Ninguém É de Ferro”, “Ar Condicionado no 15”, entre muitos outros.

Esta noite, ele adianta que não virá com repertório fechado. “Vou sentindo e ouvindo o público e as músicas vão saindo”, justifica o artista, como declaração de carinho aos fãs. E é para eles que o artista dedica a maior parte de seu tempo. “Em outubro, volto para mais uma turnê na Europa, o que me deixa muito feliz e honrado em poder levar um pouquinho do nosso País para o exterior! E em novembro ‘zarpa’ meu cruzeiro, serão três dias inesquecíveis para mim e meu público”, conclui.

ACONTECE: Simone, Wesley Safadão e Dennis DJ tocam na Festa do Peão de Americana neste sábado. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 390. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 120,5, Praia Azul. Informações pelos telefones 3461-0907 ou 3406-2023, ou site

festadopeaodeamericana.com.br.