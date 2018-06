Sem a irmã, Simone espera ‘parceria’ dos fãs na Festa do Peão

O clima deste segundo dia da 32ª Festa do Peão de Americana promete se manter “lá em cima”! Apesar da previsão do tempo apontar baixas temperaturas, a arena tem tudo para esquentar com shows de Simone & Simaria, Wesley Safadão e Dennis DJ. Os portões do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) serão abertos às 19h.

Infelizmente, devido a problemas de saúde, somente uma das “coleguinhas” dará andamento ao show desta noite em Americana. A cantora Simaria tem enfrentado graves problemas de saúde desde o último mês de abril. Ela foi diagnosticada com tuberculose ganglionar e manteve-se internada em estado grave. Atualmente, ela está se recuperando, mas continua afastada dos holofotes. Foto: Divulgação

Em respeito ao público, sua irmã Simone tem mantido a agenda de shows da dupla em pé pelo Brasil. “A expectativa é grande, estou ansiosa. É sempre bom voltar a cantar em festas que somos tão bem recebidas. E, nesse show, será ainda mais importante, pois os fãs serão a minha dupla, a minha Simaria”, adianta Simone sobre a apresentação desta noite, a segunda da artista no rodeio americanense.

E não é porque elas estiveram por aqui que o show será o mesmo do ano passado. O repertório estará repleto de hits, desde os do começo da carreira até os que elas têm emplacado nestes últimos 365 dias. “Estou preparando um show animado, para todos os nossos fãs cantarem e dançarem. Não vai faltar sucessos tanto do ‘Bar das Coleguinhas’, como do DVD ‘Live’, entre elas ‘Meu Violão e Nosso Cachorro’, ‘Quando o Mel É Bom’, ‘Duvido Você Não Tomar Uma’, ‘Regime Fechado’, ‘Loka’ e, claro, ‘Paga de Solteiro Feliz e ‘Ta tum tum’”, lista Simone, citando os dois últimos gravados em parceria com Alok (outra atração da Festa) e o funkeiro Kevinho.

ACONTECE: Simone, Wesley Safadão e Dennis DJ tocam na Festa do Peão de Americana neste sábado. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 390. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 120,5, Praia Azul. Informações pelos telefones 3461-0907 ou 3406-2023, ou site

festadopeaodeamericana.com.br.