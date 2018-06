Segunda semana da 32ª Festa do Peão tem início nesta terça

Quatro shows e muita adrenalina marcam o quarto dia de atividades na 32ª Festa do Peão de Americana, que inicia sua segunda semana de evento nesta terça-feira (12), Dia dos Namorados. Os portões do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), no Jardim América II, serão abertos ao público às 19h.

Foto: Divulgação

Entre as atrações desta terça, Gene Fireball, o motoqueiro maluco, fará todas as performances e acrobacias mais loucas sobre a motocicleta. Círculo de fogo, rampas perigosas e muita adrenalina é o que promete o número do artista que já conquistou o Brasil.

O norte-americano já mostrou que a arena não é lugar apenas para provas esportivas. “Eu fiz muita história aqui em Americana, onde me apresento há pelo menos 22 anos. Eu sou maluco, mas não deixo meus medos atrapalharem meus sonhos”, diz.

Foto: Divulgação

No palco, o pagodeiro Thiaguinho será o primeiro a se apresentar. Com voz e carisma inconfundíveis, foi um dos responsáveis pela transformação do pagode no Brasil e traz um repertório recheado de sucessos. Na sequência, os amigos de infância de Mato Grosso do Sul, Atitude 67, e o hit ‘Cerveja de Garrafa’, agitam o público presente.

Para encerrar a noite, no palco principal, a apresentação será do DJ e produtor brasileiro Vintage Culture. Ele é considerado um dos grandes nomes mundiais da house music e seu estilo faz a fusão do Big Room e Deep House. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No Camarote Secreto, a famosa violada de Bruninho e Davi, dupla que é dona das consagradas ‘Vamo Mexê’, ‘Cê É Louco’, E Essa Boca Aí?’, será uma atração à parte na quarta noite da festa.

Ingressos

Os ingressos para a 32ª Festa do Peão de Americana estão sendo comercializados na sede do Clube dos Cavaleiros de Americana, na Rua Dom Pedro II, no Centro. Além disso, também podem ser adquiridos em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br ou pelo site www.totalacesso.com.br.

Serviço:

32ª Festa do Peão de Americana

Data: 8 a 17 de junho

Local: Parque de Eventos CCA – Rodovia Anhanguera KM 121

Programação de shows:

Dia 12 | terça

Vintage Culture, Thiaguinho e Atitude 67

Dia 15 de Junho | sexta

Henrique e Juliano e Gusttavo Lima

Dia 16 de Junho | sábado

Jorge e Mateus, Alok e Cleber e Cauan

Dia 17 de Junho | Domingo da Família São Vicente

Clássico: Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone