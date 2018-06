Salva-vidas honra legado da família na Festa do Peão

Aos 27 anos, Ramon Damasceno já perdeu a conta de quantos rodeios participou. Filho e neto dos primeiros “palhaços de rodeio”, ele seguiu a profissão da família, mas hoje sua profissão tem outro nome: salva-vidas. A profissionalização da função que afasta os touros dos peões quando eles caem durante a montaria ocorreu ao longo dos anos, e se mistura com a história da família Damasceno.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ramon trabalha em rodeios desde os 15 anos e neste fim de semana atua na 32ª Festa de Peão de Americana. Ao LIBERAL, ele contou que o trabalho é um legado familiar. “Tudo começou no trabalho circense. Na época, era o circo de touradas. Meu avô que começou com isso. Chegou uma certa época que começaram a apresentar em festa de peão. Meu pai foi o primeiro salva vidas do Brasil, e depois entraram os 5 irmãos, isso foi evoluindo, se profissionalizando”, contou.

O trabalho consiste em distrair o touro depois que o peão cai, para evitar que lesões. “Agora a profissão perdeu o nome de palhaço e virou salva-vidas. A profissão é muito séria, muito arriscada. Temos que olhar o conjunto, ver a postura do peão pra saber quando vai cair, que lado vai cair. A gente já vai sabendo o que fazer, é coisa de milésimos de segundos. O foco é levar o touro para longe do peão, tirando de perto do competidor”, explicou.

SHOWS. Até essa sexta, a 32ª Festa do Peão de Americana reuniu grandes nomes da música sertaneja e pop. Neste sábado e domingo, não será diferente. O sábado terá Cleber e Cauan, Jorge e Matheus e o DJ Alok. Já o “Domingo da Família São Vicente” encerra a festa com os shows de Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó, os embaixadores dessa edição.