Recinto da Festa do Peão fica lotado no 2º dia; veja fotos

A segunda noite da 32ª Festa do Peão de Americana teve casa cheia neste sábado. Simone, da dupla com Simaria, que faz turnê enquanto a irmã se recupera, subiu ao palco à 0h20 cantando ´Regime Fechado´ para uma plateia empolgada que lotou o Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). Wesley Safadão provou o porque é um verdadeiro astro da música nacional. Ele foi a segunda atração da noite e repetiu a performance de sucesso do ano passado. No repertório, todos os hits de carreira, como ´Camarote´, ´Ar Condicionado no 15´, ´Sonhei Que Estava Me Casando´, ´Romance com Safadeza´ e ´Coração Deu PT´. Wesley entregou o palco e a plateia aquecida para que o DJ Dennis desse continuidade ao ´Baile´ mais aguardado da noite. Sucesso atrás de sucesso e muita animação permitiram com que o público não sentisse a temperatura de 16 graus.