Organização espera 40 mil pessoas para o 2º dia

O vice-presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Pé Meneghel, afirmou que espera pelo menos 40 mil pessoas para este sábado (9), no segundo dia da 32ª edição da Festa do Peão de Americana. De acordo com ele, a expectativa é de que o público aumente ainda mais ao longo dos sete dias de evento.

“A festa está começando hoje [sexta-feira]. Hoje temos um bom público. Mas, daí para frente, com certeza vai acelerar e vai acelerar forte”, disse. De acordo com Meneghel, até às 20h45, ao menos 30 mil ingressos já tinham vendidos para esta sexta-feira. “Amanhã [sábado], com certeza, vão ter acima de 40 mil pessoas aqui”, declarou.

Neste sábado, as apresentações musicais serão da dupla sertaneja Simone & Simaria, do cantor Wesley Safadão e de Dennis DJ.

Neste primeiro fim de semana de programação, Americana recebe uma etapa do rodeio PBR (Professional Bull Riders), que soma pontos para o Mundial. Nos dias 15, 16 e 17, o evento vai sediar o Iron Cowboy. Nessa competição, os peões somam notas na sexta-feira e no sábado.

No domingo, os 12 melhores vão competir entre si no sistema mata-mata. A cada duelo, um dos participantes é eliminado, seja por tempo de parada ou nota.