Noite dos Namorados na 32ª Festa do Peão de Americana

A fria noite de terça-feira na 32ª Festa do Peão de Americana foi especial. Além de ser a data do Dia dos Namorados, os presentes ao evento contaram com três shows que fizeram a alegria de todos.

Subiram ao palco o DJ Vintage Culture, brasileiro que faz grande sucesso no exterior, o grupo de pagode Atitude 67 e o cantor Thiaguinho, desfilando seus hits e sua simpatia pelo palco do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Nos camarotes, casais e solteiros aproveitaram cada momento de mais um dia inesquecível da mais concorrida Festa da região.