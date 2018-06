Mudanças na praça de alimentação ganham elogios

Cimento no chão e cobertura fixa. A praça de alimentação da Festa do Peão de Americana ganhou novidades para a edição deste ano, a 32ª do evento, que acontece no Parque de Eventos do CCA (Clubes dos Cavaleiros de Americana), no Jardim América II, que começou nesta sexta-feira (8). As mudanças já receberam elogios dos dois lados do balcão.

Adrian Silva Mendes, de 30 anos, que trabalha numa lanchonete do evento, destacou os benefícios proporcionado por essas alterações. Para ele, as melhorias geraram maior conforto para o público e também deram mais beleza ao local.























+ 3

Resumir Galeria

“Com a cobertura ficou melhor, deu uma visão mais bonita para a festa. Ficou interessante, bacana, legal. E ficou melhor para atender as pessoas, os familiares, para eles sentarem, ficarem à vontade”, disse.

Mendes ainda ressaltou que o calçamento da área de alimentação evita os problemas causados pela chuva. “Ficou melhor com o calçamento da área de alimentação. Para atender a turma também ficou melhor. Caso chova, menos barro também. Ficou top”, afirmou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O encanador Antonio Cesar Teixeira Leal, de 32 anos, também gostou das modificações. Em entrevista à reportagem, enquanto estava sentando na praça com a família, ele lembrou das dificuldades que havia quando chovia.

“Melhorou, ficou bom. Está bem melhor do que estava. Quando chovia, era ruim. Agora, pode chover”, comentou Leal, que trabalhou no encanamento do evento durante o dia e curtia a festa à noite.

O vice-presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Pé Meneghel, também comentou o assunto. Ele apontou que essas foram as principais novidades desta edição. Para o dirigente, todo ano há a necessidade de inovações. “Todo ano, no entretenimento você tem de estar inovando”, declarou. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Programação

No palco, a programação contava com os shows da funkeira Anitta, da cantora sertaneja Marília Mendonça e do DJ Samhara. Antes, houve a abertura oficial da 32ª edição. A solenidade teve discurso do presidente do CCA, José Roberto Lahr, o Beto Lahr, e de Pé Meneghel.

Ao longo da noite, a arena foi tomada pelas provas de Team Pennin, três tambores mirim, três tambores feminino, rodeio em burros e do rodeio PBR (Professional Bull Riders), principal competição da festa. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Neste sábado, as apresentações musicais serão da dupla Simone & Simaria, do cantor Wesley Safadão e de Dennis DJ.

A 32ª Festa do Peão de Americana também terá os shows de César Menotti & Fabiano e Matheus & Kauan, neste domingo; Vintage Culture, Thiaguinho e Atitude 67, na terça-feira; Henrique & Juliano e Gusttavo Lima, no dia 15; Jorge & Mateus, Cleber & Cauan e Alok, no dia 16; Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone, no dia 17.