Mistura de gerações sertanejas agita Festa do Peão deste domingo

Ainda que façam parte do que se chama “nova geração sertaneja”, as duplas César Menotti & Fabiano e Matheus & Kauan trazem sonoridades bastante diferentes ao palco da 32ª Festa do Peão de Americana neste domingo. Enquanto os primeiros, em atividade desde 2001, prezam pelas raízes, os mais novos, que alcançaram grande repercussão a partir de 2010, misturam novos ritmos a sua sonoridade. Como hoje é o “Domingo da Família”, ação com ingressos promocionais em parceria com a Rede de Supermercados São Vicente, os portões do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) serão abertos às 17h.

Foto: Divulgação

“A Festa do Peão de Americana é tradição. Estamos muito felizes em fazer parte dela esse ano. O público pode se preparar porque vamos levar um repertório que passeia por toda a nossa história”, avisa César Menotti, sobre a vinda da dupla a cidade.

Apesar do mal-entendido recente sobre as rodas de samba, a dupla segue na estrada com repertório baseado em sucessos como “Leilão”, “Caso Marcado”, “Anjo” e “Ciumenta, sem contar as releituras de modas de sucesso. O trabalho mais recente dos irmãos é o EP “Não Importa O Lugar”, lançado em 2017.

Foto: Divulgação

Já Matheus & Kauan começaram a cantar profissionalmente em 2011. Mas o sucesso chegou rápido na carreira da dupla goiana. Anos depois emplacaram hits como “O Nosso Santo Bateu” e “Te Assumi Pro Brasil”, “Que Sorte a Nossa”, entre muitas outras que estarão no repertório do show desta noite. O diferencial dos artistas é a mistura do gênero sertanejo com outros elementos. Com isso, conquistaram espaço nas rádios brasileiras.

No ano passado, os cantores vieram à Festa do Peão de Americana logo após lançarem seu quarto DVD, “Na Praia 2”, gravado no Rio de Janeiro. Este ano, eles também chegam com trabalho recém-divulgado ao evento, o álbum “Intensamente Hoje!”.

ACONTECE: A dupla César Menotti e Fabiano e Matheus e Kauan se apresentam neste domingo. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 150. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 120,5, Praia Azul. Informações pelos telefones 3461-0907 ou 3406-2023, ou site www.festadopeaodeamericana.com.br.