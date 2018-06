Em Americana, João Ricardo Vieira leva o título de Iron Cowboy

Os fãs do esporte mais radical do planeta viram uma das disputas mais emocionantes do Iron Cowboy, premiação especial realizada todos os anos na arena da Festa do Peão de Americana, cuja final ocorreu na noite de domingo (17).

De um lado João Ricardo Vieira. Do outro, Kaique Pacheco, atual líder do Mundial e um dos grandes nomes do esporte na atualidade. A disputa valia o título de Iron Cowboy, que João Ricardo conhece bem, já que garantiu por duas vezes nos Estados Unidos a premiação. Foto: Adilson/Foto Perigo

O primeiro a sair foi João Ricardo, que ficou sobre o touro Herdeiro, da Cia Paulo Emílio, por 6,73 segundos. A missão do líder do mundial, Kaique Pacheco, era se garantir mais tempo para levar o título. No entanto, o touro Maroquinha, da Cia Califórnia, derrubou Pacheco com 5,28 segundos.

Para João Ricardo, o prêmio de Iron Cowboy teve um gostinho a mais. “Kaique é hoje um dos cowboys mais completos que temos no esporte. É uma satisfação disputar um título tão importante com ele assim. Fico feliz por duas vezes, tanto pela fivela como pela honra de estar com um competidor desses na arena”, comentou.

MAIS COMPETIÇÕES

Além da disputa do título do Iron Cowboy, Americana pode acompanhar mais decisões durante a Festa do Peão. A primeira foi da modalidade três tambores. Em uma competição acirrada, em que 12 atletas de ponta disputavam por milésimos a tão sonhada fivela de Americana, a noite foi de Mayana Cinesi Muniz com o menor tempo da noite, 17,592, totalizando 52,574 em três dias. Foto: Adilson/Foto Perigo

“Apesar de competir há 22 anos, fazia tempo que eu não participava de uma festa tão grande como Americana porque não conseguia me classificar. Neste ano conquistei meu espaço entre 176 inscritas e fiquei numa disputa apertada com Ana Carolina Cardozo. Ela é uma grande atleta que vem ganhando grandes rodeios”, disse. A diferença entre as duas competidoras foi de apenas três milésimos de segundos.

Pela Copa Panther Rozeta de Cutiano, 15 competidores disputaram a semifinal da modalidade para a definição dos dez melhores tempos do fim de semana. A final, também muito disputada, teve Zeius Cruz Fonseca como vencedor. Ele completou os oito segundos em cima de Cheiro de Malícia, um dos melhores cavalos de genética em competições do Brasil.

“Foi um cavalo muito difícil porque a montaria é mais solta pelo estilo do animal. Então, ganhar em Americana foi muito especial. Este é um título que todo mundo quer”, contou Zeius que apesar dos 48 títulos que conquistou em 20 anos de carreira – incluindo Barretos em 1999 – nunca tinha conquistado Americana. O melhor animal da noite foi Paixão Caipira, da tropa de Tito Cardoso.