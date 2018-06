Gama terá drone para fiscalizar trânsito da Festa do Peão

O trânsito ao redor do recinto da 32ª Festa do Peão de Americana será monitorado por um drone da Gama (Guarda Municipal de Americana). Por meio do dispositivo, que foi doado à guarda municipal no ano passado, será possível identificar gargalos de trânsito intenso e atuar com mais rapidez para melhorar o fluxo. Outra novidade deste ano são as 80 câmeras de monitoramento digital, que proporcionam sinal e cobertura durante tempo integral.

As medidas foram anunciadas durante coletiva de imprensa que reuniu as autoridades de segurança pública e privada que atuarão no evento, realizada nesta segunda-feira (4).

O diretor da Gama, Marcos Guilherme, disse que o drone vai possibilitar uma intervenção rápida nos pontos em que o trânsito estiver travado. “Vamos fazer sobrevoos para identificar pontos que devemos atuar de forma urgente para fluir melhor o trânsito”. A autarquia terá uma base móvel instalada na Avenida Chalil Miguel Onsi, que deve concentrar o fluxo de veículos vindo da Rodovia Anhanguera (SP-330).

A segurança privada este ano está mais especializada, segundo o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr. O número de empresas contratadas caiu de 10 para 4 – e cada uma delas deve disponibilizar um efetivo maior do que no ano passado e ter mais controle sobre os agentes. No total, cerca de 400 profissionais atuarão na segurança.

Infiltrados

Os dois principais crimes que estarão na mira da PM (Polícia Militar) serão furto de celular e de veículos. Alguns policiais infiltrados devem coibir os crimes contra o patrimônio, de acordo com o tenente-coronel Mauro Luchiari Júnior, comandante do 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior).

“Já conhecemos o modus operandi dessas gangues então visualizamos e conseguimos deter rapidamente. Orientamos que o público tome cuidado, guarde os bens dentro da bolsa, que deve ficar na frente do corpo, ou então dentro da própria bota, e não fique ostentando celulares em aglomerações. É importante não deixar bens visíveis dentro do carro e não estacioná-lo em lugares ermos”, orientou.

Segundo Lahr, as câmeras digitais serão instaladas estrategicamente em locais onde há aglomeração com o objetivo de coibir a ação de criminosos. “Além de todo este esquema, nos telões da arena serão transmitidos vídeos institucionais com dicas e normas, para que todos consigam aproveitar os sete dias de espetáculo com conforto e segurança”, disse o presidente do CCA.