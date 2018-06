Fim de semana reúne os melhores peões do Brasil

Teve início nesta sexta-feira (15) a competição do “Iron Cowboy” na 32ª Festa do Peão de Americana. A competição em pontos corridos também ocorre neste sábado (16). No domingo (17), último dia da festa, acontece a fase eliminatória, em que os 12 peões mais bem colocados competem entre si até a final.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Além desse campeonato a parte, todas as montarias rendem pontos ao campeonato brasileiro, hoje liderado por Bruno Scaranello, seguido por Fernando Henrique Novais. Ambos participam do rodeio em Americana. Já sem chances na competição nacional, também compete em Americana o peão Kaique Pacheco, que ocupa o primeiro lugar no ranking mundial e vive nos Estados Unidos.

Mesmo morando fora do país, ele voltou ao Brasil para competir em Americana pela importância da festa. “É uma das melhores festas do Brasil, então é sempre importante competir aqui, além da oportunidade de rever os amigos”, disse Pacheco.

Shows

Até essa sexta, a 32ª Festa do Peão de Americana reuniu grandes nomes da música sertaneja e pop. Neste sábado e domingo, não será diferente. O sábado terá Cleber e Cauan, Jorge e Matheus e o DJ Alok. Já o “Domingo da Família São Vicente” encerra a festa com os shows de Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó, os embaixadores dessa edição.