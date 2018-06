Festa do Peão supera em 50 mil pessoas público de 2017

O Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros de Americana recebeu 350 mil pessoas durante a 32ª Festa do Peão Boiadeiro, encerrada no último domingo. Os dados são oficiais e foram divulgados nesta segunda-feira pelos organizadores. Em média, 50 mil pessoas passaram por dia pelo local. No ano passado, a média diária foi de 42,85 mil pessoas.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A bilheteria de cada show não foi divulgada, mas segundo o presidente Beto Lahr o balanço geral atingiu as expectativas. Ele ressalta que os números não expressam o público pagante, mas sim o fluxo de pessoas, incluindo os trabalhadores do evento, durante as sete noites.

Sem citar números, ele destaca que o movimento maior foi registrado no último final de semana do evento, quando se apresentaram as duplas Jorge e Mateus e Chitãozinho e Xororó. O fôlego do sertanejo em atrair público mostra que apostar no estilo é a principal tendência para o próximo ano. A festa acontecerá de 13 a 23 de junho.

“Vamos apostar com mais força nesse estilo. O sertanejo tem mais a cara da festa e mais uma vez acabou sendo o que mais repercutiu junto ao público”. Nomes em alta na mídia, como a cantora Anitta, nem sempre significam boa bilheteria, na avaliação do presidente. “Foi a segunda vez da Anita na festa e infelizmente ela não atraiu tanto público”.

Ainda sobre os sertanejos, Lahr também destacou a apresentação da cantora Simone, que sem a irmã Simaria, conseguiu “segurar” o show e acabou sendo o grande destaque do evento deste ano, na sua avaliação. “Todos os comentários foram favoráveis à apresentação dela”.