Festa do Peão registra público de 350 mil pessoas

Durante os sete dias de evento, a 32ª edição da Festa do Peão de Americana registrou um público de 350 mil pessoas, segundo informações divulgadas pela organização nesta segunda-feira. A festa terminou neste domingo (17) com as finais do rodeio e o show “Clássico”, comandado pelos embaixadores Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone.

Além da divulgação do público que compareceu nos 7 dias de evento, a Festa do Peão de Americana já definiu as datas para o ano que vem: de 13 a 23 de junho. Foto: Adilson FotoPerigo

“Só posso agradecer a Deus, a todos os diretores do Clube dos Cavaleiros de Americana, ao público, aos mais de seis mil prestadores de serviço que nos ajudaram a fazer uma festa tão grandiosa como esta. No próximo ano, Americana voltará ainda mais forte, trazendo entretenimento e lazer sem perder a cultura e tradição sertaneja”, disse o presidente do CCA, Beto Lahr.

O show “Clássico” com Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone repetiu, nesta 32ª edição, o sucesso do ano passado. A interpretação dos sertanejos esquentou a Festa do Peão de Americana. Interatividade é a palavra que define a relação entre expectadores e artistas nesta 7ª e última noite de festa.

Canções como “Galopeira” dos embaixadores, foram cantadas em coro pela plateia que, a cada revezamento das duplas, pedia mais. “Americana é a maior festa do Brasil”, afirmou Marrone. Já Chitãozinho convidou o público para mostrar aos russos como se canta “Evidências” e o resultado foi uma interpretação maravilhosa, para ficar na história.