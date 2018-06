Festa do Peão recomeça com shows de Henrique & Juliano e Gusttavo Lima

O fim de semana da 32ª Festa do Peão de Americana recomeça nesta sexta-feira com shows de artistas que começaram “ontem” no sertanejo, mas acumulam conquistas que já se equivalem a de grandes nomes do cenário. Estes “novos veteranos” são o cantor Gusttavo Lima e a dupla Henrique & Juliano, que animam o Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). Os portões do recinto serão abertos às 19h.

Henrique & Juliano cantam desde a infância por incentivo do pai. Fãs de João Paulo & Daniel, os jovens cresceram em Palmeirópolis, no Tocantins, e deram os primeiros passos da carreira artística em rádios e eventos locais. Em 2012, mudaram-se para Goiânia, e a carreira deslanchou em 2013, quando gravaram o primeiro DVD, alcançando destaque nacional. Foto: Divulgação

Hoje, os irmãos comemoram a oportunidade em voltarem a cidade em entrevista ao LIBERAL. “O carinho que o público de Americana tem com a gente é muito especial e nesse festival, o muito legal é que vem gente de várias regiões aqui próximas. É uma oportunidade de encontro muito bacana”, celebraram, via assessoria de imprensa.

Eles prometem show com sucessos da carreira, mas também preparam um momento com as modas dos colegas de estrada, para agradar aos fãs mais tradicionais. Não devem faltar no repertório faixas que alcançaram sucesso nas paradas nos últimos anos, como “Vidinha de Balada”, “Flor e o Beija-Flor”, “Recaídas”, “Céu Particular”, entre muitas outras. Os cantores contaram que já estão em estúdio preparando novidades, e que em breve o público conhecerá novas músicas de Henrique & Juliano.

O mineiro Gusttavo Lima tem viajado o País com o seu projeto “Buteco do Gusttavo Lima”, e inclusive passou recentemente com o show pela região, no último mês de março, em Piracicaba. O artista, que já é veterano da Festa do Peão de Americana, está de volta ao evento para cantar sucessos que marcaram sua carreira, como “Balada Boa” e “Gatinha Assanhada”, além das novas, como “Homem de Família” e “Apelido Carinhoso”. “Eu adoro tocar em festa de interior, o pessoal tem uma energia muito boa. Será um grande show!”, celebra Lima ao LIBERAL.

ACONTECE: Henrique & Juliano e Gusttavo Lima se apresentam nesta sexta-feira. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 330. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 121, Praia Azul. Informações pelo site www.festadopeaodeamericana.com.br.