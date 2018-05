Escolhidas rainhas e princesas da Festa do Peão de Americana

A Festa do Peão de Americana definiu a corte de sua 32ª edição, que acontece de 8 a 17 de junho, no Parque de Eventos CCA, no Jardim América II. Na noite de sexta-feira (25), um júri formado por 10 mulheres avaliou as candidatas adultas e mirins e apontou a rainha e as duas princesas que representarão o evento.

Foto: SMH Fotografia / Festa do Peão de Americana

A jovem Natasha Bankoff, de 20 anos, recebeu a faixa de rainha após três eliminatórias. A estudante de veterinária, moradora de Americana, somou a maior pontuação nas provas de beleza, simpatia, desenvoltura e postura. Ela levou o prêmio de R$ 5 mil mais uma gargantilha em ouro.

Comporão a corte com Natasha a primeira princesa, Jhenifer Moura, de 22 anos, bailarina profissional e moradora de Limeira, e a modelo piracicabana Daniele Sampaio Ferreira, de 24 anos, que recebeu a faixa de segunda princesa. A premiação das princesas foi R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente, mais uma joia cada.

Em comum, as três eleitas têm sonho de representar a Festa do peão de Americana e são estreantes. Para a rainha Natasha, o cargo representa “alegria, felicidade e um sonho alcançado”. Foto: SMH Fotografia / Festa do Peão de Americana

Mirins

A noite foi marcada pela graça e beleza das dez candidatas mirins ao cargo de rainha e princesas. Foram escolhidas Mirela Pelizari Navarro, de apenas 7 anos, que recebeu a faixa de rainha. Izadora Gabriela Scarpa, 10 anos, e Maria Clara Lopes, de 11 anos, foram eleitas primeira e segunda princesas, respectivamente.

Após a expectativa da eleição da corte, a noite continuou com os shows das duplas Otávio e Rafael e, encerrando o evento, Edson e Hudson.

As informações são da assessoria de comunicação da Festa do Peão de Americana.