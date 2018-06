Embaixadores, Chitãozinho e Xororó encerram a 32ª Festa do Peão

O encerramento da 32ª Festa do Peão de Americana ficará por conta do projeto “Clássico”, que traz ao palco os embaixadores do evento deste ano, Chitãozinho & Xororó, junto a dupla Bruno & Marrone. O show ocorre no período da noite, mas os portões do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) estarão abertos desde às 14h, para o último encontro dos amantes do rodeio deste ano.

Ao LIBERAL, Xororó contou que receber o título de embaixadores da Festa do Peão foi uma grande honra para a dupla. “Americana é uma cidade em que temos muito contato pela proximidade [com Campinas, onde moram], temos grande carinho e somos recebidos sempre de braços abertos. Queremos retribuir esse carinho todo com um grande show ao lado dos amigos e parceiros Bruno e Marrone!”. Foto: Cadu Fernandes / Divulgação

O projeto “Clássicos” traz músicas que marcaram a história do sertanejo. O show foi registrado em DVD há dois anos e os artistas têm percorrido diversas cidades com este repertório. E, no meio desta seleção, não deve faltar “Evidências”, a música que consagrou definitivamente a carreira de Chitãozinho & Xororó.

Chitãozinho conta que, desde a primeira vez que ouviram esta música, os irmãos sabiam que ela tinha grande potencial. “Ela nos emocionou na hora. Não imaginávamos este sucesso, até hoje somos pegos de surpresa com alguns números, já são quase 30 anos da música e ela ainda está em alta. E até hoje não sabemos dizer ao certo a razão do sucesso, porque é uma música com arranjos não tão simples, mas ela toca os corações, isso que importa”.

E o sucesso é tanto que eles continuam este ano com a turnê “Evidências”, conforme cita Xororó.

Das Antigas

Apesar de ter um repertório que trabalha o sertanejo “das antigas”, a dupla está bem antenada em relação a nova produção sertaneja nacional.

“Acredito que estamos vivendo um momento muito especial, principalmente por conta das mulheres, que entraram com tudo e estão abrilhantando a nossa música sertaneja. O Brasil é muito grande e tem espaço para todos, o sertanejo abraça muitos ritmos e acaba tendo uma aceitação muito boa com o público. Estamos muito felizes com este momento”, opina Chitãozinho sobre o mercado atual do gênero”.

ACONTECE:

Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone se apresentam neste domingo. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 150. O Parque de Eventos do CCA fica na Rodovia Anhanguera, Km 120,5, Praia Azul.

Informações pelos telefones 3461-0907 ou 3406-2023, ou site www.festadopeaodeamericana.com.br.