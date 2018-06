Eclética na 32ª Festa do Peão de Americana

Mais uma vez a Festa do Peão de Americana agitou a cidade e a região. Shows, baladas inesquecíveis e muita diversão seu a tônica do evento que é referência em todo o estado de São Paulo.

O encerramento ocorreu no último final de semana com os shows lotados de Jorge & Mateus, no sábado, e do projeto “Clássico”, que no domingo colocou no mesmo palco as duplas Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone, cantando o sertanejo de diversas épocas.

Enquanto o público ainda se recupera desta 32ª edição da Festa do Peão de Americana, a direção do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) já começa a pensar no evento de 2019.